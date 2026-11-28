Kradzież z automatu z kwiatami w Głogowie. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn

Funkcjonariusze w Głogowie przyjęli zgłoszenie dotyczące włamania do jednego z samoobsługowych automatów z kwiatami. Dolnośląska policja rozpoczęła poszukiwania sprawców, szybko ustaliła osoby odpowiedzialne za zniszczenie urządzenia oraz zabranie bukietu i zatrzymała dwóch mężczyzn. Jak się okazało, jeden z podejrzanych, mieszkaniec Głogowa, chciał sprawić romantyczną niespodziankę swojej partnerce i podarować jej kwiaty, ale postanowił zdobyć je bez płacenia. Gdy nie zdołał otworzyć skrytki w maszynie, pomógł mu kolega – mężczyźni wspólnie wybili szybę urządzenia i zabrali bukiet.

Zarzuty za włamanie do kwiatomatu w Głogowie. Sprawcom grozi 10 lat więzienia

Właściciel uszkodzonego automatu oszacował powstałe straty na ponad 2 tysiące złotych. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem połączonej ze zniszczeniem mienia, za co grozi im kara nawet 10 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie podejrzanych zdecyduje sąd, a dolnośląska policja opublikowała nagranie z monitoringu, które zarejestrowało całe zdarzenie.

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