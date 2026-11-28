Trzech nieletnich (14-latek i dwóch 12-latków) zniszczyło dwa zejścia przejścia podziemnego w Legnicy, powodując straty przekraczające 55 tysięcy złotych.

Policjanci szybko ustalili sprawców, którzy w obecności rodziców przyznali się do uszkodzenia schodów.

Sprawa trafi do Sądu Rodzinnego: 14-latek odpowie za czyn karalny, a w przypadku 12-latków prowadzone będzie postępowanie w sprawie o demoralizację.

Kosztowna demolka w Legnicy. Kto odpowiada za zniszczenie przejścia podziemnego?

Do zdarzenia doszło w Legnicy, gdzie w wyniku bezmyślnego działania sprawców poważnie uszkodzone zostały dwa zejścia przejścia podziemnego. Jak poinformował Urząd Miasta Legnica, który udostępnił również dokumentację fotograficzną zniszczeń, łączna wartość strat przekracza 55 tysięcy złotych.

Mundurowi bardzo szybko ustalili dane personalne trzech osób odpowiedzialnych za to zdarzenie. Sprawcami okazały się dzieci, dla których dewastacja wspólnego mienia miała być prawdopodobnie jedynie formą rozrywki.

Jakie konsekwencje poniosą sprawcy zniszczeń?

W toku prowadzonych czynności legniccy policjanci zatrzymali 14-latka, który ze względu na charakter sprawy został umieszczony w Policyjnej Izbie Dziecka. Kolejnego dnia, w obecności rodziców, przeprowadzono z nim niezbędne czynności procesowe, po czym nastolatek został zwolniony do domu.

To jednak nie koniec zatrzymań w tej sprawie. Policjanci ustalili również, że w niszczeniu schodów uczestniczyło dwóch młodszych chłopców. Byli to dwaj 12-latkowie, którzy w towarzystwie swoich opiekunów prawnych musieli stawić się w legnickiej komendzie. Jak przekazują śledczy, wszyscy trzej nieletni w obecności swoich rodziców przyznali się do zarzucanych im czynów i potwierdzili, że to oni stoją za zniszczeniem schodów w przejściu podziemnym.

Całość zgromadzonego przez funkcjonariuszy materiału dowodowego zostanie teraz przekazana do Sądu Rodzinnego. Z uwagi na wiek sprawców, ich odpowiedzialność prawna będzie zróżnicowana. Starszy, 14-letni chłopak, odpowie bezpośrednio za popełnienie czynu karalnego. Z kolei wobec dwóch 12-latków wszczęte i prowadzone będzie postępowanie w sprawie o demoralizację. O ostatecznych konsekwencjach i środkach wychowawczych, jakie zostaną zastosowane wobec nastolatków, zadecyduje teraz Sąd Rodzinny.

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