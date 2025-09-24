Bosch wstrzymał budowę fabryki pomp ciepła w Dobromierzu (woj. dolnośląskie).

Inwestycja była szacowana na 1,2 mld zł i miała stworzyć 500 miejsc pracy do 2027 r.

Powodem decyzji jest spowolnienie wzrostu rynku pomp ciepła oraz rosnąca niepewność polityczna i gospodarcza w Europie.

Zakład miał rozpocząć produkcję na przełomie 2025 i 2026 roku.

Bosch podkreśla, że pompy ciepła pozostają kluczową technologią dla realizacji celów klimatycznych UE.

Obecnie koncern posiada fabryki pomp ciepła w Portugalii, Niemczech i Szwecji.

Firma nie wyklucza powrotu do inwestycji w przyszłości, gdy sytuacja rynkowa się poprawi.

Firma Bosch poinformowała, że rezygnuje z rozpoczęcia budowy nowego zakładu w Dobromierzu. Inwestycja miała uzupełnić sieć europejskich fabryk koncernu produkujących pompy ciepła. – Grupa Bosch podjęła decyzję o zawieszeniu rozpoczęcia budowy fabryki pomp ciepła w Dobromierzu na Dolnym Śląsku. Zakład miał uzupełnić istniejącą sieć produkcyjną pomp ciepła Bosch w Europie, która obejmuje fabryki w Portugalii, Niemczech i Szwecji – przekazała PAP kierownik komunikacji korporacyjnej Grupy Bosch w Polsce, Magdalena Kołomańska.

Według przedstawicieli firmy, prognozy wskazują na wolniejszy niż wcześniej zakładano wzrost popytu na pompy ciepła.

Rosnąca niepewność i spowolnienie rynku

Bosch podkreśla, że technologia pomp ciepła pozostaje kluczowa dla realizacji europejskich celów klimatycznych. Jednak obecna sytuacja gospodarcza i polityczna w Europie, a także zmiana prognoz dotyczących dynamiki rynku, skłoniły koncern do wstrzymania inwestycji. – Rosnąca niepewność polityczna i gospodarcza w Europie negatywnie wpływa na europejski rynek pomp ciepła. Przewiduje się, że jego wzrost będzie wolniejszy niż wcześniej zakładano – dodała Kołomańska.

Firma deklaruje, że w przyszłości, gdy sytuacja rynkowa się poprawi, plany związane z budową zakładu w Dobromierzu mogą zostać ponownie rozważone.

Plany i znaczenie inwestycji

Bosch zapowiadał budowę fabryki w Dobromierzu w 2023 roku. Zakład miał powstać w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej WSSE Invest-Park. Produkcja planowana była na przełom 2025 i 2026 roku, a do 2027 r. miało powstać 500 miejsc pracy.

Według wcześniejszych prognoz, zapotrzebowanie na pompy ciepła w Polsce rosło o kilkadziesiąt procent rok do roku. Unijne szacunki mówiły o 30 milionach pomp ciepła, które miały zostać zainstalowane w państwach UE w ciągu dekady.

