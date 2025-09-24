Bosch wstrzymuje w Polsce budowę fabryki pomp ciepła. Inwestycja miała kosztować 1,2 mld zł

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2025-09-24 10:18

Niemiecki koncern Bosch ogłosił, że wstrzymuje budowę fabryki pomp ciepła w Dobromierzu na Dolnym Śląsku. Wartość inwestycji szacowano na 1,2 miliarda złotych. Powodem decyzji jest rosnąca niepewność polityczna i gospodarcza w Europie, która spowalnia rozwój rynku pomp ciepła.

Bosch wstrzymuje w Polsce budowę fabryki pomp ciepła. Inwestycja miała kosztować 1,2 mld zł

i

Autor: Shutterstock
  • Bosch wstrzymał budowę fabryki pomp ciepła w Dobromierzu (woj. dolnośląskie).
  • Inwestycja była szacowana na 1,2 mld zł i miała stworzyć 500 miejsc pracy do 2027 r.
  • Powodem decyzji jest spowolnienie wzrostu rynku pomp ciepła oraz rosnąca niepewność polityczna i gospodarcza w Europie.
  • Zakład miał rozpocząć produkcję na przełomie 2025 i 2026 roku.
  • Bosch podkreśla, że pompy ciepła pozostają kluczową technologią dla realizacji celów klimatycznych UE.
  • Obecnie koncern posiada fabryki pomp ciepła w Portugalii, Niemczech i Szwecji.
  • Firma nie wyklucza powrotu do inwestycji w przyszłości, gdy sytuacja rynkowa się poprawi.

Firma Bosch poinformowała, że rezygnuje z rozpoczęcia budowy nowego zakładu w Dobromierzu. Inwestycja miała uzupełnić sieć europejskich fabryk koncernu produkujących pompy ciepła. – Grupa Bosch podjęła decyzję o zawieszeniu rozpoczęcia budowy fabryki pomp ciepła w Dobromierzu na Dolnym Śląsku. Zakład miał uzupełnić istniejącą sieć produkcyjną pomp ciepła Bosch w Europie, która obejmuje fabryki w Portugalii, Niemczech i Szwecji – przekazała PAP kierownik komunikacji korporacyjnej Grupy Bosch w Polsce, Magdalena Kołomańska.

Według przedstawicieli firmy, prognozy wskazują na wolniejszy niż wcześniej zakładano wzrost popytu na pompy ciepła.

Rosnąca niepewność i spowolnienie rynku

Bosch podkreśla, że technologia pomp ciepła pozostaje kluczowa dla realizacji europejskich celów klimatycznych. Jednak obecna sytuacja gospodarcza i polityczna w Europie, a także zmiana prognoz dotyczących dynamiki rynku, skłoniły koncern do wstrzymania inwestycji. – Rosnąca niepewność polityczna i gospodarcza w Europie negatywnie wpływa na europejski rynek pomp ciepła. Przewiduje się, że jego wzrost będzie wolniejszy niż wcześniej zakładano – dodała Kołomańska.

Czytaj też: Niemiecki gigant motoryzacyjny ogłosił upadłość. Setki ludzi stracą pracę. Polski oddział niewypłacalny

Firma deklaruje, że w przyszłości, gdy sytuacja rynkowa się poprawi, plany związane z budową zakładu w Dobromierzu mogą zostać ponownie rozważone.

Polecany artykuł:

Kolejne zwolnienia grupowe. Gigant zamyka fabrykę, a pracę straci prawie 160 os…

Plany i znaczenie inwestycji

Bosch zapowiadał budowę fabryki w Dobromierzu w 2023 roku. Zakład miał powstać w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej WSSE Invest-Park. Produkcja planowana była na przełom 2025 i 2026 roku, a do 2027 r. miało powstać 500 miejsc pracy.

Według wcześniejszych prognoz, zapotrzebowanie na pompy ciepła w Polsce rosło o kilkadziesiąt procent rok do roku. Unijne szacunki mówiły o 30 milionach pomp ciepła, które miały zostać zainstalowane w państwach UE w ciągu dekady.

Kiedyś Niemcy planowali tu stadion. Gigantyczna inwestycja w Szczecinie

Zawody bez przyszłości. AI wskazała, które profesje nie mają perspektyw na rynku pracy:

Zawody skazane na wymarcie. Zamiast kariery – ślepa uliczka. AI nie ma dla nich litości
11 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BOSCH