Kolejna kolizja pod Udaninem. Autostrada zablokowana!

A4 w korku! Kolejna kolizja pod Udaninem. Jak długo potrwają utrudnienia?

Jak informuje dyżurny wrocławskiego oddziału GDDKiA, do kolizji doszło przed godz. 16.30 na wysokości węzła Udanin. Na szczęście, w tym zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Jednak jeden z pasów autostrady jest zablokowany, co powoduje utrudnienia w ruchu. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.

Śnieg i gołoledź na Dolnym Śląsku! Pogoda znów dała się we znaki?

Do obu kolizji doszło po opadach śniegu. IMGW wydał ostrzeżenie dla Dolnego Śląska przed marznącymi opadami deszczu, które mogą powodować gołoledź. W południowej części województwa prognozowane są również opady śniegu. Czy trudne warunki atmosferyczne przyczyniły się do kolejnej kolizji na A4? To wyjaśni policja.

Apel do kierowców! Noga z gazu! Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu!

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi, policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Zdejmij nogę z gazu, zwiększ odległość od poprzedzającego pojazdu i unikaj gwałtownych manewrów. Pamiętaj, bezpieczeństwo jest najważniejsze!

