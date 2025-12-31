Kolejna kolizja pod Udaninem. Autostrada zablokowana!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2025-12-31 17:38

Na autostradzie A4 w okolicach węzła Udanin znów doszło do kolizji. Po popołudniowym karambolu z udziałem ośmiu pojazdów, tym razem zderzyły się trzy auta osobowe. Jeden pas w kierunku Wrocławia jest nieprzejezdny. Czy to koniec problemów na A4?

Korek na autostradzie

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Wrocław SE Google News

A4 w korku! Kolejna kolizja pod Udaninem. Jak długo potrwają utrudnienia?

Jak informuje dyżurny wrocławskiego oddziału GDDKiA, do kolizji doszło przed godz. 16.30 na wysokości węzła Udanin. Na szczęście, w tym zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Jednak jeden z pasów autostrady jest zablokowany, co powoduje utrudnienia w ruchu. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.

Polecany artykuł:

Karambol na A4! Osiem aut rozbitych, autostrada zablokowana

Śnieg i gołoledź na Dolnym Śląsku! Pogoda znów dała się we znaki?

Do obu kolizji doszło po opadach śniegu. IMGW wydał ostrzeżenie dla Dolnego Śląska przed marznącymi opadami deszczu, które mogą powodować gołoledź. W południowej części województwa prognozowane są również opady śniegu. Czy trudne warunki atmosferyczne przyczyniły się do kolejnej kolizji na A4? To wyjaśni policja.

Apel do kierowców! Noga z gazu! Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu!

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi, policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Zdejmij nogę z gazu, zwiększ odległość od poprzedzającego pojazdu i unikaj gwałtownych manewrów. Pamiętaj, bezpieczeństwo jest najważniejsze!

Polecany artykuł:

Ta naklejka na auto jest obowiązkowa. Musi ją mieć każdy kierowca. Jak ją otrzy…
QUIZ. Chcesz mieć prawo jazdy? Kierowcy muszą to wiedzieć
Pytanie 1 z 10
Uczestniczyłeś w wypadku drogowym jako kierujący. Czy po udzieleniu pomocy rannym wolno Ci opuścić miejsce wypadku przed przybyciem Policji?
Potężny atak zimy w Polsce
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

A4
GOŁOLEDŹ
KOLIZJA
A4 WYPADEK
AUTOSTRADA A4
A4 ZABLOKOWANA
UTRUDNIENIA A4
ŚNIEG