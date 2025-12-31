Karambol na A4! Osiem aut rozbitych, autostrada zablokowana

Karambol na A4. Droga zablokowana

Do karambolu doszło w środę po godzinie 15:00, pomiędzy węzłami Budziszów i Udaniny na autostradzie A4. Jak informuje dyżurny wrocławskiego oddziału GDDKiA, trasa w miejscu kolizji jest nieprzejezdna. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet cztery godziny! Policja i służby drogowe kierują na objazdy przez węzeł Udanin, Łagiewniki Średzkie, Drogomiłowice do węzła Budziszów.

Gołoledź i śnieg na Dolnym Śląsku! IMGW ostrzega. Czy pogoda spowodowała karambol?

IMGW wydał ostrzeżenie dla Dolnego Śląska przed marznącymi opadami deszczu, które mogą powodować gołoledź. W południowej części województwa prognozowane są również opady śniegu. Czy trudne warunki atmosferyczne przyczyniły się do karambolu na A4? To ustali policja. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność!

Apel do kierowców! Zdejmij nogę z gazu. Bezpieczeństwo przede wszystkim!

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi, policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Zdejmij nogę z gazu, zwiększ odległość od poprzedzającego pojazdu i unikaj gwałtownych manewrów. Bezpieczeństwo jest najważniejsze!

