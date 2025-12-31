Karambol na A4! Osiem aut rozbitych, autostrada zablokowana

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2025-12-31 16:33

Na autostradzie A4 w okolicach węzła Udanin doszło do gigantycznego karambolu! Zderzyło się aż osiem pojazdów – sześć samochodów osobowych, ciężarówka i bus. Autostrada w kierunku Zgorzelca jest całkowicie zablokowana. Na szczęście, jak informuje GDDKiA, nie ma osób rannych. Co było przyczyną tego dramatycznego zdarzenia?

Karambol na A4

i

Autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze/ Facebook
Wrocław SE Google News

Karambol na A4. Droga zablokowana

Do karambolu doszło w środę po godzinie 15:00, pomiędzy węzłami Budziszów i Udaniny na autostradzie A4. Jak informuje dyżurny wrocławskiego oddziału GDDKiA, trasa w miejscu kolizji jest nieprzejezdna. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet cztery godziny! Policja i służby drogowe kierują na objazdy przez węzeł Udanin, Łagiewniki Średzkie, Drogomiłowice do węzła Budziszów.

Polecany artykuł:

Most na autostradzie A4 na skraju wytrzymałości. Lekkomyślność kierowców ciężar…

Gołoledź i śnieg na Dolnym Śląsku! IMGW ostrzega. Czy pogoda spowodowała karambol?

IMGW wydał ostrzeżenie dla Dolnego Śląska przed marznącymi opadami deszczu, które mogą powodować gołoledź. W południowej części województwa prognozowane są również opady śniegu. Czy trudne warunki atmosferyczne przyczyniły się do karambolu na A4? To ustali policja. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność!

Apel do kierowców! Zdejmij nogę z gazu. Bezpieczeństwo przede wszystkim!

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi, policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Zdejmij nogę z gazu, zwiększ odległość od poprzedzającego pojazdu i unikaj gwałtownych manewrów. Bezpieczeństwo jest najważniejsze!

Masz prawo jazdy? Sprawdź, czy teraz udałoby Ci się zdać egzamin
Pytanie 1 z 10
Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci jechać w terenie zabudowanym?

Polecany artykuł:

Zima stulecia w Polsce. Tak wyglądały najmroźniejsze zimy, które przeszły do hi…
Zima w Polsce w latach 70. XX wieku
165 zdjęć
Potężny atak zimy w Polsce
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

A4
A4 WYPADEK
AUTOSTRADA A4
KARAMBOL
A4 ZABLOKOWANA
UTRUDNIENIA A4