Brutalny atak na kontrolerkę MPK we Wrocławiu! Kobieta trafiła do szpitala

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-04-04 16:04

Szokujące zdarzenie we Wrocławiu! Podczas kontroli biletów w jednym z tramwajów brutalnie zaatakowana została kontrolerka. Jak informuje MPK, kobieta została rzucona o peron i trafiła do szpitala. Całe zajście zarejestrował monitoring, a nagranie zostało już przekazane policji. Szczegóły poniżej.

Brutalny atak na kontrolerkę MPK we Wrocławiu! Kobieta trafiła do szpitala

Autor: MPK Wrocław/ Materiały prasowe ZDJĘCIE POGLĄDOWE

Brutalny atak na kontrolerkę MPK we Wrocławiu. Trafiła do szpitala

Szokujące zdarzenie na jednej z ulic we Wrocławiu! Do zdarzenia doszło w pojeździe komunikacji miejskiej. Jak informują przedstawiciele wrocławskiego MPK w komunikacie opublikowanym w social mediach, w piątek, 3 kwietnia, doszło do brutalnego ataku na kontrolerkę biletów. Kobieta trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami.

Pracownica została zaatakowana podczas rutynowej kontroli w tramwaju.

- Członkini naszej załogi, nasza koleżanka, została zaatakowana i rzucona o peron przystankowy. Zasłabła. Jej obrażenia są poważne, jest w szpitalu - czytamy w komunikacie.

Z relacji przewoźnika wynika, że kontrolerka wykonywała swoje obowiązki, sprawdzając bilety. Osoby, które kontrolowała, nie miały uprawnień do przejazdu. To właśnie wtedy doszło do agresji.

Sprawcy zostali nagrani przez monitoring.

- Monitoring utrwalił wizerunek bandytów i będziemy robić wszystko, aby Policja ich złapała – zapowiada MPK.

Przemoc w komunikacji miejskiej narasta. MPK apeluje o reakcję

To nie pierwszy taki przypadek w ostatnim czasie. Przewoźnik zwraca uwagę, że przemoc wobec pracowników komunikacji narasta.

– W zeszłym tygodniu nasi kontrolerzy znowu zostali zaatakowani gazem. Skończyło się na kolejnej wizycie w szpital” – podkreślono.

MPK nie ukrywa frustracji i apeluje o zdecydowaną reakcję.

– To się musi zmienić. Powszechne przyzwolenie na przemoc i jazdę bez biletu w komunikacji miejskiej musi się skończyć. NIE, NIE i jeszcze raz NIE na przemoc wobec kierowców, motorniczych i kontrolerów biletowych - zaznaczono w komunikacie.

Sprawą zajmuje się policja.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki