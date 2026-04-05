Z dnia na dzień stał się multimilionerem. W tym mieście padła "szóstka" w Lotto

Grzegorz Kluczyński
2026-04-05 5:14

Czwartkowe losowanie Lotto dostarczyło wielu emocji – główna wygrana trafiła do jednego z graczy, który z dnia na dzień został multimilionerem. Szczęście okazało się wyjątkowo łaskawe, a suma przeznaczona dla zwycięzcy jest imponująca.

Wysoka wygrana w Lotto

Trafił „szóstkę” wartą niemal 7 milionów

W losowaniu z 2 kwietnia wylosowano liczby: 5, 10, 14, 33, 34, 47. To właśnie ten zestaw okazał się złotym biletem. Szczęśliwy kupon został wysłany w Jeleniej Górze, w punkcie Lotto przy ul. Wolności.

Wygrana wyniosła dokładnie 6 971 443,80 zł. Zgodnie z przepisami od wysokich wygranych pobierany jest 10-procentowy podatek, więc na konto gracza trafi około 6,27 mln zł. Nadal jest to suma, która potrafi wywrócić życie do góry nogami.

Co można kupić za ponad 6 milionów złotych?

Możliwości są ogromne. Oto kilka realnych przykładów:

  • Luksusowy apartament w Warszawie, Krakowie lub Gdańsku – nawet w topowych lokalizacjach.
  • Nowoczesny dom z dużą działką, garażem i prywatnym basenem.
  • Samochód marzeń – Porsche 911, Tesla Model X Plaid, a nawet dwa.
  • Roczna podróż dookoła świata z pobytami w najdroższych kurortach.
  • Inwestycje – kilka mieszkań na wynajem, lokal usługowy albo start własnego biznesu.

Za taką kwotę można też po prostu zapewnić sobie spokojne, bezpieczne życie na długie lata.

Jak grać w Lotto? Zasady w pigułce

Wybierasz 6 liczb z 49 (samodzielnie lub przez chybił trafił).

Wygrane zaczynają się od trafienia trójki, ale prawdziwa magia dzieje się przy „szóstce”.

Losowania Lotto odbywają się we wtorki, czwartki i soboty.

Można grać pojedynczym zakładem lub systemem, zwiększając szanse na trafienie.

Kolejna szansa już 4 kwietnia

Po rozbiciu kumulacji emocje nie opadają. W następnym losowaniu, 4 kwietnia, na graczy czeka pula gwarantowana w wysokości 2 milionów złotych.

Może tym razem szczęście zapuka do drzwi kogoś innego z Dolnego Śląska… albo zupełnie z drugiego końca Polski. Lotto potrafi zaskoczyć!

