Śmierć 47-latka w parku. Są areszty po szokujących ustaleniach śledczych

Wojciech Kulig
2026-05-21 11:33

Wstrząsające ustalenia śledczych w sprawie śmierci 47-latka, którego ciało odnaleziono w parku miejskim w Świebodzicach na Dolnym Śląsku. Okazuje się, że za brutalną zbrodnią mogą stać jego trzej koledzy z hostelu. Mężczyźni mieli go skatować, a następnie, jeszcze żywego, porzucić w parku. Wszyscy zostali już zatrzymani.

Autor: Google Street View/pixabay.com zdj. ilustracyjne

Śmierć 47-latka w parku. Prokuratura ujawnia nowe fakty

Nowe ustalenia w sprawie tragicznej śmierci 47-letniego mieszkańca Świebodzic. Po kilku dniach śledztwa prokuratura poinformowała o zatrzymaniu trzech mężczyzn podejrzewanych o udział w śmiertelnym pobiciu. Decyzją sądu wszyscy trafili do tymczasowego aresztu.

Do dramatycznych wydarzeń miało dojść w nocy z 16 na 17 maja 2026 roku. Jak ustalili śledczy, 47-letni mężczyzna miał zostać brutalnie pobity przez trzech znajomych, z którymi mieszkał w wynajmowanym pokoju w jednym z hosteli na terenie Świebodzic.

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Świdnicy doprowadziło do zatrzymania trzech podejrzanych. To mężczyźni w wieku 37, 32 i 20 lat.

- Sąd Rejonowy w Świdnicy na wniosek prokuratora tymczasowo aresztował na okres 3 miesięcy trzech podejrzanych o śmiertelne pobicie 47-letniego mężczyzny w Świebodzicach

 - przekazał Mariusz Pindera, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Ciało znaleziono w miejskim parku

Przypomnijmy, że zwłoki mężczyzny odnaleziono w niedzielę, 17 maja, na terenie parku miejskiego w Świebodzicach. Na ciało natknęły się osoby spacerujące po okolicy, które natychmiast zawiadomiły służby.

Na miejsce skierowano patrol policji. Funkcjonariusze szybko potwierdzili zgon, a pierwsze oględziny wskazywały, że do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie.

- Na miejscu przechodnie, którzy odwiedzali park dostrzegli ciało mężczyzny. Niestety, zadysponowany na miejsce patrol potwierdził zgon. W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili, że obrażenia ciała, które powstały, zapewne wynikają z działania osób trzecich. Trwają intensywne czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia, jak również zatrzymania sprawców - przekazał wówczas w rozmowie z „Super Expressem” starszy aspirant Łukasz Porębski z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia

Jak informuje prokuratura, przeprowadzona sekcja zwłok wykazała rozległe obrażenia wielonarządowe, które doprowadziły do śmierci 47-latka. 

- Podejrzani jeszcze żyjącego pokrzywdzonego porzucili na terenie parku, gdzie ostatecznie doszło do jego zgonu 

- poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Dwóch zatrzymanych częściowo przyznało się do stawianych zarzutów i złożyło wyjaśnienia. Trzeci z mężczyzn nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

Wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące śmiertelnego pobicia. Za tego typu przestępstwo grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Śledczy wyjaśniają dokładny przebieg tragedii i okoliczności, które doprowadziły do śmierci 47-letniego mężczyzny.

