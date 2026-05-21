Weekend we Wrocławiu przyniesie ocieplenie. Termometry pokażą nawet 25 stopni

Pogoda we Wrocławiu: 22-24 maja

Pogoda we Wrocławiu w najbliższy weekend będzie się stopniowo poprawiać. Mieszkańcy mogą spodziewać się wyraźnego ocieplenia, które najbardziej odczuwalne stanie się w niedzielę. Weekend rozpocznie się od umiarkowanych temperatur, ale zakończy letnią aurą, z termometrami wskazującymi 25 stopni Celsjusza.

Spokojny i umiarkowany piątek

Początek weekendu, 22 maja, we Wrocławiu zapowiada się pogodnie, choć bez upałów. W najcieplejszym momencie dnia temperatura osiągnie około 21 stopni Celsjusza, a nocą spadnie do blisko 10 stopni. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, ale nie prognozuje się opadów deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Sobota: cieplej i z większą ilością słońca

Sobota przyniesie dalsze ocieplenie. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do około 22 stopni, a noc będzie cieplejsza niż poprzednia, z minimalną wartością na poziomie 12 stopni. Zachmurzenie ma być niewielkie, co oznacza więcej chwil ze słońcem. Prognozy wskazują na możliwość wystąpienia bardzo słabych, przelotnych opadów deszczu. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością około 2 m/s.

Niedziela najcieplejszym dniem weekendu

Niedziela, 24 maja, okaże się najcieplejszym dniem weekendu we Wrocławiu. Termometry wskażą maksymalnie 25 stopni Celsjusza, co stworzy iście letnią atmosferę. Noc również będzie ciepła, z temperaturą nie niższą niż 13 stopni. Co ciekawe, mimo prognozowanego niemal bezchmurnego nieba, mogą pojawić się niewielkie, przelotne opady deszczu. Wiatr utrzyma swoją niewielką prędkość, wiejąc około 2 m/s.

Weekend we Wrocławiu. Jak wykorzystać taką pogodę?

Rosnąca temperatura i duża ilość słońca, zwłaszcza w niedzielę, zachęcają do spędzania czasu na zewnątrz. To dobra okazja do długich spacerów po parkach czy terenach zielonych. Coraz cieplejsza aura sprzyja również aktywnościom nad wodą czy rodzinnym piknikom. Warto wykorzystać pogodny weekend na odpoczynek i relaks na świeżym powietrzu, zanim nadejdzie nowy tydzień pracy.

Dane pogodowe: OpenWeather