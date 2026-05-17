Do dramatycznego odkrycia doszło w niedzielę (17 maja) w Świebodzicach na Dolnym Śląsku. Osoby spacerujące po parku miejskim zauważyły ciało mężczyzny i natychmiast powiadomiły służby.

Na miejsce skierowano patrol policji, który potwierdził zgłoszenie. Obecnie teren jest zabezpieczony, a funkcjonariusze prowadzą działania pod nadzorem prokuratury.

Policja: obrażenia mogą wskazywać na udział osób trzecich

Głos w sprawie zabrał starszy aspirant Łukasz Porębski z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

- Na miejscu przechodnie, którzy odwiedzali park dostrzegli ciało mężczyzny. Niestety, zadysponowany na miejsce patrol potwierdził zgon. W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili, że obrażenia ciała, które powstały, zapewne wynikają z działania osób trzecich. Trwają intensywne czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia, jak również zatrzymania sprawców

- przekazał w rozmowie z „Super Expressem”.

Śledczy nie przekazują na razie dodatkowych informacji dotyczących ofiary. Nieznany jest między innymi wiek zmarłego mężczyzny.

W miejscu odnalezienia ciała nadal pracują policjanci oraz technicy kryminalistyczni. Fragment parku został częściowo wyłączony z użytku i odgrodzony taśmami.

Funkcjonariusze ustalają dokładny przebieg zdarzeń, a także tożsamość zmarłego. Dochodzenie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury.