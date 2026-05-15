Kibice Zagłębia ubrani na czarno. Wymowny gest po tragedii w Lubinie

Podczas piątkowego meczu Pogoni Szczecin z Zagłębiem Lubin uwagę przykuwał sektor kibiców gości. Sympatycy „Miedziowych” pojawili się na stadionie ubrani na czarno, oddając w ten sposób hołd osobom, które zginęły w tragicznych wydarzeniach w Lubinie. Na trybunach pojawił się również transparent upamiętniający zmarłych.

Kibice odpowiedzieli na apel środowiska

Sprawa strzelaniny z ostatnich dni mocno poruszyła kibiców Zagłębia Lubin. W mediach społecznościowych opublikowano komunikat rozpowszechniany m.in. przez stronę „Stadionowi Oprawcy”, w którym apelowano do fanów o założenie czarnych ubrań podczas spotkania z Pogonią Szczecin.

Fani licznie odpowiedzieli na tę odezwę. Czarne stroje i przygotowany baner były symbolicznym wyrazem żałoby i solidarności po tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością.

Dramatyczne wydarzenia na osiedlu Przylesie w Lubinie

Do tragicznych wydarzeń doszło w nocy z 12 na 13 maja w jednym z bloków przy ulicy Jastrzębiej w Lubinie. Według relacji mieszkańców okolicy późnym wieczorem słychać było odgłosy przypominające strzały z broni palnej. Chwilę później miejsce zostało otoczone przez policję i zespoły ratownictwa medycznego.

Na miejscu odnaleziono ciała dwóch mężczyzn w wieku 30 i 31 lat. Obaj zginęli od ran postrzałowych. Ranna została również trzecia osoba, która trafiła do szpitala. Według nieoficjalnych ustaleń osoby związane ze sprawą mogły mieć kontakty ze środowiskiem kibicowskim Zagłębia Lubin. Śledczy na razie nie potwierdzili jednak oficjalnie tych informacji.

Policja odnalazła poszukiwanego 21-latka

W piątek policja przekazała nowe informacje dotyczące śledztwa. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o podejrzanym mężczyźnie przebywającym w jednej z ogólnodostępnych wiat na terenie Wielkopolski. Interwencja zakończyła się dramatycznie.

- Dzisiaj po godz. 8:30 na terenie jednego z powiatów w województwie wielkopolskim policjanci interweniowali w związku ze zgłoszeniem dotyczącym nieznanego okolicznym mieszkańcom mężczyzny, który przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej

- poinformowała podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie.

Jak później ustalono, zmarły był poszukiwanym od kilku dni 21-latkiem, podejrzewanym o udział w strzelaninie.

- Dalsze czynności prowadzone w tej sprawie przez policjantów z Wielkopolski, a także funkcjonariuszy dolnośląskiej policji, w tym z Lubina, potwierdziły, że był to mężczyzna poszukiwany od kilku dni przez mundurowych. Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać

- dodała Sylwia Serafin.

Śledztwo nadal trwa

Mimo śmierci głównego podejrzanego śledczy nadal wyjaśniają wszystkie okoliczności tragedii. Na piątek zaplanowano sekcje zwłok dwóch ofiar w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu.

Prokuratura podkreśla, że postępowanie jest w toku, a kolejne informacje będą przekazywane dopiero po wykonaniu najważniejszych czynności procesowych.