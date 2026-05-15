5-letnie dziecko wypadło z okna budynku. Na miejscu śmigłowiec LPR

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-05-15 20:28

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątkowy wieczór w Kłodzku. 5-letni chłopiec wypadł z okna mieszkania znajdującego się na pierwszym piętrze. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Śmigłowiec LPR

i

Autor: Stiopa, via Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0

Kłodzko: 5-letni chłopiec wypadł z okna. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

Do groźnego zdarzenia doszło w piątek wieczorem przy ul. Wiejskiej w Kłodzku. Z okna mieszkania znajdującego się na pierwszym piętrze budynku wypadł 5-letni chłopiec. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, a do akcji skierowano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Informacje w sprawie przekazała Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku podinspektor Wioletta Martuszewska.

- 5-letni chłopiec pod opieką mamy otworzył okno i wypadł z pierwszego piętra budynku. Policjanci przyjechali na miejsce, wezwane zostało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

- przekazała policjantka. 

Jak ustalili funkcjonariusze, dziecko znajdowało się pod opieką matki. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji oraz ratowników medycznych.

Polecany artykuł:

10 lat po śmierci Igora Stachowiaka. Ojciec: "Biorą nas na przeczekanie"

Rodzice byli trzeźwi

Służby sprawdziły również stan trzeźwości opiekunów dziecka. Badania nie wykazały obecności alkoholu.

- Zarówno mama, jak i tata chłopca byli trzeźwi. Mama z dzieckiem poleciała śmigłowcem do szpitala

- dodaje policjantka. 

5-latek został przetransportowany do placówki medycznej śmigłowcem LPR. Na ten moment nie podano informacji o stanie zdrowia dziecka.

Okoliczności będą wyjaśniane

Do zdarzenia doszło przed godziną 19. Policja prowadzi czynności mające wyjaśnić dokładny przebieg i okoliczności wypadku.    

Polecany artykuł:

Koniec obławy po strzelaninie w Lubinie. 21-letni podejrzany o podwójne morders…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOLNY ŚLĄSK
KŁODZKO
DZIECKO WYPADŁO Z OKNA