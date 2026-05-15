5-letnie dziecko wypadło z okna budynku. Na miejscu śmigłowiec LPR

Kłodzko: 5-letni chłopiec wypadł z okna. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

Do groźnego zdarzenia doszło w piątek wieczorem przy ul. Wiejskiej w Kłodzku. Z okna mieszkania znajdującego się na pierwszym piętrze budynku wypadł 5-letni chłopiec. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, a do akcji skierowano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Informacje w sprawie przekazała Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku podinspektor Wioletta Martuszewska.

- 5-letni chłopiec pod opieką mamy otworzył okno i wypadł z pierwszego piętra budynku. Policjanci przyjechali na miejsce, wezwane zostało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

- przekazała policjantka.

Jak ustalili funkcjonariusze, dziecko znajdowało się pod opieką matki. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji oraz ratowników medycznych.

Rodzice byli trzeźwi

Służby sprawdziły również stan trzeźwości opiekunów dziecka. Badania nie wykazały obecności alkoholu.

- Zarówno mama, jak i tata chłopca byli trzeźwi. Mama z dzieckiem poleciała śmigłowcem do szpitala

- dodaje policjantka.

5-latek został przetransportowany do placówki medycznej śmigłowcem LPR. Na ten moment nie podano informacji o stanie zdrowia dziecka.

Okoliczności będą wyjaśniane

Do zdarzenia doszło przed godziną 19. Policja prowadzi czynności mające wyjaśnić dokładny przebieg i okoliczności wypadku.