IMGW nie ma dobrych informacji. Wiemy, co stanie się po 26 maja!

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-05-21 14:14

Pogoda w ostatnich dniach maja przyniesie prawdziwy zwrot akcji. Podczas gdy wszyscy czekają na stabilizację, my mamy prognozy, które wskazują na coś zupełnie innego. Sprawdź, co czeka nas tuż po Dniu Matki.

Pogoda na koniec maja 2026: Znamy prognozy po 26.05.

i

Autor: /IMGW/ Pixabay.com

Najpierw nawet 27 stopni. Pogoda jeszcze pokaże lato

Końcówka maja zacznie się bardzo przyjemnie. Z prognoz IMGW wynika, że między 23 a 26 maja temperatury w wielu regionach Polski przekroczą 24-25 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie i południu kraju.

Na mapach wyraźnie widać, że wtorek 26 maja może przynieść nawet 27 stopni Celsjusza lokalnie na południowym zachodzie Polski. W centrum prognozowane jest około 24-25 stopni, a chłodniej będzie głównie nad morzem i w rejonach górskich.

Jednocześnie synoptycy ostrzegają, że wcześniej pojawią się też burze i przelotne opady deszczu.

- Przelotne opady deszczu, głównie po południu w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie grad - prognozuje IMGW.

Po 26 maja nastąpi wyraźna zmiana

Największą uwagę przyciągają jednak prognozy na 27 i 28 maja. Na nowych mapach temperatur widać wyraźny spadek praktycznie w całym kraju.

W środę 27 maja wiele regionów znajdzie się już poniżej granicy 20 stopni Celsjusza. Na północy i północnym wschodzie prognozowane jest zaledwie 13-15 stopni, a w rejonach górskich około 10 stopni. W przeważającej części kraju będzie jedynie 15-18 stopni, a chłoniej będzie m.in. na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Podhalu. Jeszcze chłodniej zapowiada się czwartek 28 maja. W wielu regionach prognozowanych jest od 14 do 16 stopni.

Choć nagły spadek temperatury w środę i czwartek może popsuć humory wielu osobom, zmusić do wyciągnięcia z szaf cieplejszych ubrań i wywołać gęsią skórkę, mamy też doskonałą wiadomość dla wszystkich fanów słońca. Najnowsze analizy modeli długoterminowych uspokajają - to gwałtowne załamanie pogody będzie miało charakter wybitnie przejściowy. Zaraz po tym chwilowym tąpnięciu, nad Polskę ponownie napłyną bardzo ciepłe masy powietrza.

Na prognozach dla 29 i 30 maja ponownie pojawiają się wartości przekraczające 24-26 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet 28 stopni.

To oznacza, że końcówka maja może być bardzo dynamiczna - od niemal letnich temperatur po nagłe ochłodzenie i szybki powrót ciepła zaledwie kilka dni później.

Polecany artykuł:

To będzie hit wakacji. Prognozy pogody zmuszą nas do wyjazdów nad Bałtyk! Będzi…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IMGW
POGODA
POGODA MAJ