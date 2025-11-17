Na wrocławskich Kowalach doszło do ataku agresywnego psa na innego psa i jego właściciela.

Pies bez smyczy rzucił się na spacerującego czworonoga, dotkliwie go gryząc.

Właściciel pogryzionego psa musiał interweniować, samemu odnosząc obrażenia.

Czy agresywny pies był szczepiony i jakie konsekwencje czekają jego właściciela?

Wrocław. Brutalny atak psa na mężczyznę i innego czworonoga

Mieszkaniec Wrocławia ostrzega inne osoby przed atakami agresywnego psa z posesji znajdującej się w pobliżu wałów znajdujących się wzdłuż ul. Kowalskiej - informuje "Gazeta Wrocławska". Zwierzę biegało po sąsiednim terenie bez: kagańca, obroży, smyczy, a jego właściciela również nie było w pobliżu. Na tym się jednak nie skończyło, bo w sobotę, 15 listopada, ok. godz. 14, rzuciło się na psa poszkodowanego i jego czworonoga.

- Pies leciał z nastawieniem na atak, wpadł na wały i od razu doszło do ataku. Gryzł naszego psa po gardle, uszach, po głowie. Próbowałem go odciągnąć, choć było ciężko cokolwiek zrobić. Trzymałem go za tylne łapy. Wymknął się i zaatakował drugi raz. Znowu złapałem go za łapy, żona uciekła w tym czasie z naszym psem do samochodu. Agresywny pies oddalił się dopiero po drugim ataku, podczas którego ugryzł mnie w stopę - relacjonuje mężczyzna "Gazecie Wrocławskiej".

Poszkodowany nie miał zamiaru zostawić tak tej sprawy i razem ze świadkiem zdarzenia tropili agresywnego psa na osiedlu Kowale: okazało się, że zwierzę weszło przez bramkę na prywatną posesję znajdującą się w odległości ok. 1 km od wałów.

Właściciel pogryzionego psa powiadomił o tym policję i sanepid, a mundurowi ustalili tożsamość właściciela agresywnego zwierzęcia; nie miał on dokumentów potwierdzających szczepienie stworzenia, ale ma je dostarczyć. Za powyższe zdarzenia grozi mu mandat i sprawa w sądzie, jeśli obrażenia pogryzionego psa okażą się poważniejsze niż wstępnie ujawnione lub jeśli policja nie otrzyma ostatecznie dowodu szczepienia.

Pogryziony pies musi przyjmować leki uspokajające i przeciwzapalne, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - zwierzę jest cały czas przestraszone i od czasu ataku nie pozwala się głaskać.