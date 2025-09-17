Brutalny atak w parku! Młody bandyta odpowie za pobicie, drugiego napastnika wciąż szuka policja

2025-09-17 11:36

Do mrożących krew w żyłach wydarzeń doszło w ubiegłym tygodniu w Opolnie Zdroju (woj. dolnośląskie). Policja poszukuje drugiego sprawcy brutalnego pobicia, które miało miejsce w tutejszym parku. Jeden z napastników, 18-latek, już wpadł w ręce policji. Usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Grozi mu nawet 20 lat za kratami!

Młody nożownik z Opolna Zdroju przyznaje się do winy

Dolnośląska policja prowadzi intensywne poszukiwania drugiego sprawcy brutalnego pobicia, do którego doszło w ubiegłym tygodniu w Opolnie Zdroju. W sprawie zatrzymano już pierwszego podejrzanego – 18-letniego mężczyznę.

Mężczyzna usłyszał zarzut napaści z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Jak informuje prokuratura, 18-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Grozi mu kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

- Ten młody człowiek nie był jeszcze wcześniej karany sądownie – mówi w rozmowie z Radiem ESKA prok. Ewa Wagarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. - Przesłuchany w charakterze podejrzanego, przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Natomiast w chwili obecnej trwają czynności operacyjne mające na celu zatrzymanie drugiego z napastników.”

Krwawy dług w parku! Policja szuka drugiego bandyty z Opolna Zdroju

Do pobicia doszło w ubiegłym tygodniu. W środę, 10 września, 18-latek wraz z kolegą zaatakowali w parku w Opolnie Zdroju mężczyzn w celu odebrania od nich długu. Napastnicy chcąc odzyskać pieniądze w kwocie 500 zł, zaatakowali ich. Między mężczyznami wywiązała się bójka, podczas której podejrzany ugodził nożem jednego z pokrzywdzonych mężczyzn w okolicę jamy brzusznej. Ranny mężczyzna trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Drugi z mężczyzn doznał rany ciętej pleców w okolicy lewej łopatki.

Drugi podejrzany wciąż na wolności

Jednego z podejrzanych o pobicie zatrzymała policja z Bogatyni. Drugi sprawca wciąż pozostaje na wolności i jest poszukiwany przez organy ścigania.

