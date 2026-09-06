Brutalny atak we Wrocławiu! Skatowany 17-latek ze wstrząsem mózgu trafił do szpitala

Brutalny atak na Wyspie Słodowej. 17-latek został skatowany

Do zdarzenia doszło we wtorek, 1 września, w godzinach popołudniowych. Jak informuje Wirtualna Polska, grupa uczniów wracała z Wyspy Słodowej, położonej na Odrze w centrum Wrocławia. W pewnym momencie młodzi ludzie zostali otoczeni przez grupę nastolatków w wieku od 16 do 18 lat.

Napastnicy skupili się przede wszystkim na 17-letnim chłopcu. Nastolatek został dotkliwie pobity i był kopany po głowie. W wyniku ataku stracił przytomność i doznał wstrząsu mózgu. Trafił do jednego z wrocławskich szpitali, gdzie nadal przebywa. Jego stan jest poważny. Według dotychczasowych informacji w napaści uczestniczyła grupa licząca od kilku do kilkunastu młodych osób.

Policja szuka napastników i ustala motyw ataku. Apel do świadków

Sprawą zajmują się funkcjonariusze Komisariatu Policji Wrocław-Ołbin. Kryminalni ustalają tożsamość sprawców oraz dokładną liczbę osób uczestniczących w napaści. Na razie nie wiadomo, jaki był motyw brutalnego ataku.

Jak przekazała policja w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”, funkcjonariusze nie przesłuchali jeszcze poszkodowanego 17-latka, ponieważ chłopiec wciąż przebywa w szpitalu.

Policjanci apelują do wszystkich osób, które były świadkami pobicia lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawców, o kontakt z najbliższą jednostką policji. Szczególnie ważne mogą okazać się nagrania wykonane telefonami komórkowymi w czasie lub w pobliżu miejsca ataku. Informacje można przekazywać również anonimowo.

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