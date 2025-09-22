Burger King zaprasza na Morning Disco we Wrocławiu! Taneczny poranek przy kawie i pysznym śniadaniu

Lato kończymy tanecznym krokiem! Już w tę sobotę, 27 września, Burger King zaprasza na Saturday Morning Disco w lokalu przy ul. Szewskiej 75 w Domu Handlowym Feniks we Wrocławiu – śniadaniowe wydarzenie z DJ-em, darmową kawą, kołem fortuny z nagrodami i atrakcjami, które dostarczą dodatkowej porcji zabawy. To finał cyklu letnich imprez marki – i doskonały sposób, by rozpocząć dzień z energią i uśmiechem!

Poranna kawa, śniadanie z przyjaciółmi czy rodziną i set DJ-a zamiast scrollowania telefonu w łóżku? Brzmi jak idealny początek dnia – i właśnie taki scenariusz proponuje Burger King w ramach Morning Disco. To cykl porannych eventów, które łączą dobrą muzykę z tańcem, aromatyczną kawą i jedzeniem oraz atrakcjami – dla każdego, niezależnie od wieku.

Po udanych wydarzeniach w Krakowie, Warszawie, Zgorzelcu i Lublinie, finałowa odsłona zawita do Wrocławia! Morning Disco to odpowiedź na rosnący trend porannych imprez. Zamiast nocnych wyjść – spotkania przy muzyce o poranku, w gronie ludzi o podobnej energii i pozytywnym nastawieniu do świata. To świetny sposób, by zacząć weekend tanecznym krokiem. 

Królewskie Śniadanie – nowa oferta Burger Kinga

W trakcie Morning Disco uczestnicy będą mogli spróbować śniadaniowej oferty marki „Królewskie Śniadanie”, dostępnej codziennie do godz. 11:00. W menu m.in.:

  • tost z jajkiem, serem i bekonem – klasyczne połączenie, które nigdy nie zawodzi,
  • burger z jajkiem, serem i rukolą – śniadaniowy klasyk w nowoczesnym wydaniu,
  • pocket z jajkiem, bekonem, plackiem ziemniaczanym, rukolą i serem – sycąca i oryginalna opcja dla fanów comfort food’u,
  • mini pancakes z sosem malinowym – dla tych, którzy lubią zaczynać dzień na słodko.

Poranna kawa zawsze smakuje lepiej – szczególnie gdy kosztuje tylko 2,99 zł. Oferta obowiązuje codziennie do godziny 11:00. A podczas Morning Disco – kawa będzie darmowa dla każdego uczestnika wydarzenia do 13:00!

Nie musisz się zapisywać – po prostu przyjdź!

Wstęp na Morning Disco jest wolny i bezpłatny. Wystarczy wstać, zabrać dobry humor i wpaść do lokalu przy ul. Szewskiej 75. DJ Giovanni Cartier rozkręci poranek, a Burger King zadba o smakowite śniadanie. Na pierwszych 30 gości czekają wyjątkowe prezenty, a każdy uczestnik wydarzenia będzie mógł spróbować szczęścia, kręcąc kołem fortuny! Dodatkową dawkę zabawy zapewnią retro automaty z kultowymi grami.

Gdzie i kiedy?

  • Burger King, ul. Szewska 75, Dom Handlowy Feniks, Wrocław
  • Sobota, 27 września 2025
  • Godz. 10:00 - 13:00

O Burger King

Każdego dnia, ponad 11 milionów gości odwiedza restauracje BURGER KING® na całym świecie. To zasługa przyrządzania wysokiej jakości, doskonałego w smaku i przystępnego cenowo jedzenia. Założony w 1954 roku BURGER KING® jest obecnie drugą co do wielkości siecią restauracji szybkiej obsługi na świecie. Oryginalna kanapka WHOPPER® jest synonimem przywiązania do najwyższej jakości składników, oryginalnej receptury i przyjaznej, rodzinnej atmosfery, które definiują markę od ponad 70 lat.

