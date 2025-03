i Autor: archiwum policja, alkomat - zdjęcie ilustracyjne

Odpowie przed sądem

Burmistrz na dużym gazie. To niewiarygodne, co wyczyniał

Doprowadził do stłuczki, uciekł, a potem znieważał policjantów i groził im, powołując się na swoje znajomości. Wszystko to, jak wykazało badanie, ze znaczną zawartością alkoholu w organizmie. Teraz, po 9 miesiącach od tamtych zawstydzających wydarzeń, do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko burmistrzowi Chocianowa na Dolnym Śląsku. Grozi mu spora kara.