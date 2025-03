Chwile grozy we Wrocławiu. W Odrze zauważono głowę. Tego nikt się nie spodziewał

Wrocław. Głowa w Odrze przy Pasteura

Do makabrycznie wyglądającego zdarzenia doszło w piątek, 28 marca. - Dzisiaj o godzinie 10:23 ze Stanowiska Kierowania PSP we Wrocławiu, ratownicy WOPR otrzymali niepokojące wezwanie do głowy pływającej w Odrze, na wysokości ulicy Pastera. Na miejsce udał się dyżurujący zespół WOPR, który po kilku minutach był już na miejscu – informuje Dolnośląskie WOPR na swoim profilu na Facebooku.

Na miejsce udały się również inny służby, w tym straż pożarna i policja. Na szczęście, na miejscu okazało się, że nie doszło do najgorszego.

- Nasz ratownik wszedł do wody i podjął głowę - na szczęście była to tylko głowa kukły. Prawdopodobnie Marzanny wrzuconej do Odry kilka dni wcześniej – informują WOPR-owcy dodając, że alarm okazał się fałszywy, ale doskonale sprawdził gotowość ratowników do działań.