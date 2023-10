Ciągnęła psa na łańcuchu za samochodem! Jest wyrok dla Teresy M. Piesek Brego już szuka domu!

Okrutna sołtys wlokła psa za samochodem. Zwierzak ledwo przeżył. Jest prawomocny wyrok więzienia dla Teresy M.

Zdarta skóra i pazury, rozdarte mięśnie, ogromny strach w oczach. Jak bardzo musiał cierpieć ten pies przez okrucieństwo swojej właścicielki... Do tych strasznych wydarzeń doszło w kwietniu 2021 roku we wsi Wirki pod Świdnicą. Sołtys tej miejscowości Teresa M., zamiast świecić przykładem, znęcała się nad swoim psem. Kiedy zwierzak uciekł do sąsiedniej wsi, postanowiła go ukarać. Jak podawał portal swidnica24.pl, Teresa M. przywiązała Brego łańcuchem do haka holowniczego samochodu i przejechała tak kilkaset metrów z prędkością około 40-50 km/h, wlokąc za sobą cierpiące zwierzę. Na szczęście ten postępek nie uszedł jej płazem, a poważnie ranny pies wygrał walkę o życie i dziś doszedł już do siebie. Sąd pierwszej instancji skazał kobietę na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Apelacja prokuratury powiodła się. Sąd Okręgowy w Świdnicy właśnie uznał zastrzeżenia oskarżyciela i skazał sołtys wsi Wirki na karę roku więzienia bez warunkowego zawieszenia. Podwyższył też do ośmiu lat zakaz posiadania przez kobietę psów.

"Brego może już iść do adopcji stałej, zatem poszukujemy dla niego kochającego i troskliwego domu"

"Informujemy, że Brego może już iść do adopcji stałej, zatem poszukujemy dla niego kochającego i troskliwego domu, który pokocha go do końca jego dni. Nasz Brego przez te dwa lata był utrzymywany wyłącznie z darowizn, za co ogromnie dziękujemy naszym darczyńcom, którzy przyczynili się do pomocy psu. Jako Fundacja zawsze walczymy o prawa zwierząt do samego końca, dziękujemy za Wasze wsparcie w tej walce!" - czytamy na profilu FMP Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy.

