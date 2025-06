i Autor: Zdjęcie ilustracyjne: Shutterstock 39-latek został znaleziony martwy na terenie ogródków działkowych w Głogowie. Do odkrycia doszło w środę, 11 czerwca, w godzinach popołudniowych, zdj. ilustracyjne

Co postanowi prokuratura?

Ciało 39-latka znalezione na jego posesji! Sąsiedzi w szoku. "Trudno uwierzyć w tę tragedię"

39-latek został znaleziony martwy na terenie ogródków działkowych w Głogowie. Do odkrycia doszło w środę, 11 czerwca, w godzinach popołudniowych. Na miejsce wezwano policję, która przeprowadziły oględziny miejsca zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Wykluczono, by do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie.