Doszło do zbrodni?

Ciało 54-latka wyłowione z Odry we Wrocławiu! Nieoficjalnie: miał skrępowane ręce i nogi

Ciało 54-latka wyłowiono z Odry we Wrocławiu w sobotę, 26 października. Dryfowało w pobliżu mostu Milenijnego, co zauważył, co zauważył przypadkowy świadek i wezwał służby ratownicze. Na miejsce przyjechał również śledczy z Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Fabryczna. Według nieoficjalnych informacji Radia Wrocław mężczyzna miał skrępowane ręce i nogi.