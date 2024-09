Ciężarówka wjechała w bariery i stanęła w płomieniach. Groza na A4

Poważna awaria kolejowa we Wrocławiu. Potężne opóźnienia pociągów

Samochód runął ze skarpy do jeziora. Świadek usłyszał wołanie o pomoc

Wypadek na A4. Ciężarówka stanęła w płomieniach

Do zdarzenia doszło w czwartek, 5 września, tuż przed godz. 8, na jezdni w kierunku Opola. Na 167. km autostrady A4, między węzłami Wrocław Wschód i Brzezimierz, ciężarówka wjechała w bariery energochłonne. Następnie pojazd przewrócił się na bok i stanął w płomieniach.

Na miejsce natychmiast wysłano służby ratunkowe. Ratownicy udzielili pomocy poszkodowanemu kierowcy, a strażacy gasili pożar, którym objęta była praktycznie cała ciężarówka.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że w ciężarówce doszło do wybuchu opony. To doprowadziło do uderzenia w bariery i przewrócenia się pojazdu.

Kierowcy muszą liczyć się potężnymi utrudnieniami.

Trasa w stronę Opola jest zablokowana, w stronę Wrocławia ruch odbywa się jednym pasem. Pożar został ugaszony, ale utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin

- przekazała GDDKiA we Wrocławiu.

Według najnowszy informacji, ze względu na fakt, że uszkodzona została nawierzchnia autostrady, utrudnienia mogą potrwać nawet do wieczora.

Zablokowany jest Węzeł Wrocław Wschód. W kierunku Opola wyznaczono objazd drogą wojewódzką 395. Pojazdy, które utknęły w korku na A4 kierowane są przez MOP Wilkowice.