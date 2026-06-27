Czerwony alert! Ostrzeżenia III stopnia w Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił najwyższy, trzeci stopień zagrożenia upałami dla centralnej i zachodniej Polski. Alerty obowiązują od soboty (godz. 10:00) do poniedziałku (godz. 20:00). Mieszkańcy województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego muszą przygotować się na prawdziwy skwar. Ostrzeżenia tej samej rangi objęły także dużą część województw zachodniopomorskiego, podlaskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

Na tych obszarach termometry w sobotę pokażą od 33 do 35 stopni. Prawdziwe apogeum nadejdzie jednak w niedzielę i poniedziałek, kiedy temperatura może sięgnąć od 35 do nawet 39 stopni Celsjusza. Ulgę nie przyniosą nawet noce, które będą tropikalne - temperatura minimalna wyniesie od 18 do 25 stopni.

Pomarańczowe ostrzeżenia dla północy i południa

Nieco lżej, ale wciąż bardzo gorąco, będzie w regionach objętych ostrzeżeniami drugiego stopnia. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach, w części województwa zachodniopomorskiego oraz na północy Podlasia słupki rtęci w sobotę i poniedziałek wskażą od 30 do 34 stopni, a w niedzielę od 34 do 37 stopni. Noce będą tu nieco chłodniejsze, z temperaturą od 19 do 23 stopni.

Podobne alerty II stopnia wydano dla południowych krańców województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Tam w sobotę i niedzielę prognozuje się od 30 do 33 stopni, a w poniedziałek od 31 do 36 stopni. W nocy temperatura spadnie do 17-22 stopni. Wszystkie ostrzeżenia, niezależnie od stopnia, obowiązują od soboty rano do poniedziałkowego wieczoru.

Alert RCB dla wszystkich. Jak przetrwać upał?

W związku z niebezpieczną pogodą komunikaty do mieszkańców rozsyła również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert RCB, który będzie obowiązywał w całym kraju 27 i 28 czerwca, zawiera kluczowe wskazówki, jak chronić się przed upałem:

„Uwaga! Prognozowany upał. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadniaj się. Noś nakrycie głowy i lekką odzież”

Warto pamiętać, że ostrzeżenia meteorologiczne, zwłaszcza II i III stopnia, informują o zjawiskach, które mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia oraz powodować straty materialne.

Gorąco już od samego rana

O tym, jak intensywna będzie fala upałów, świadczą już poranne odczyty temperatur. Dane IMGW pokazują, że w wielu regionach Polski termometry przekroczyły 20 stopni już o wschodzie słońca. Przykładowo, w Zielonej Górze o godzinie 7:00 rano odnotowano już 24,8 stopnia Celsjusza, co zapowiada wyjątkowo upalny dzień.