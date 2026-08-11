Paulina pojechała ratować dziecko i wpadła w zasadzkę mordercy. Zmasakrował ją! Nigdy nie złapano sprawcy

Praca kuratora sądowego nie należy do najprostszych. To funkcjonariusz publiczny, który wykonuje orzeczenia sądu o charakterze wychowawczym, resocjalizacyjnym, diagnostycznym i kontrolnym. Reprezentuje interesy osób potrzebujących wsparcia, na przykład dzieci, albo pilnuje przestrzegania prawa przez osoby skazane i rodziny przeżywające kryzys. W zależności od charakteru swojej pracy, mierzy się z licznymi wyzwaniami. Kuratorzy rodzinni sprawdzają między innymi, czy w domach z problemami nieletnim nie dzieje się krzywda, i wspierają rodziców w prawidłowym wychowaniu. Na zlecenie sądów mogą odwiedzać domy, rozmawiać z sąsiadami, nauczycielami i rodziną, by ocenić sytuację życiową oraz majątkową przed wydaniem wyroku przez sąd, na przykład w sprawach rozwodowych czy o alimenty. Czasami nadzorują też przebieg spotkań dziecka z rodzicem, z którym nie mieszka na co dzień. W sprawach karnych, kuratorzy dla dorosłych pilnują ponadto, czy osoby skazane, które otrzymały tak zwane zawiasy, przestrzegają nałożonych obowiązków: czy podejmują pracę, leczą się z uzależnień, unikają alkoholu. Kuratorzy utrzymują ponadto kontakt z podopiecznymi, mają im pomagać w readaptacji społecznej, czyli znalezieniu pracy lub załatwieniu spraw urzędowych, by nie powrócili do przestępstwa. Pracownicy pomagają również młodzieży, która weszła w konflikt z prawem lub wykazuje przejawy demoralizacji. Ich celem jest sprowadzenie nieletniego na właściwe tory i zapobieganie dalszemu wchodzeniu w przestępczość.

Tajemniczy telefon z prośbą o pomoc. Tak naprawdę dzwonił morderca Pauliny. Zwabił ją w pułapkę

Paulina Ozga część z tych zadań na pewno musiała wykonywać. Miała więc styczność z rodzinami w kryzysie, z osobami trudnymi, być może nawet niebezpiecznymi. I choć miała nieposzlakowaną opinię, była lubiana w okolicy, to ze względu na fakt zobowiązań zawodowych teoretycznie mogła się komuś narazić. Pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostomłotach zaczęła w 2009 roku. Skutecznie łączyła życie zawodowe z prywatnym, będąc nie tylko wzorową pracownicą, ale także szczęśliwą żoną i mamą. Nic dziwnego, że po kilku miesiącach awansowała na stanowisko kuratora sądowego. Nie zarabiała ogromnych pieniędzy, ale nie to było dla niej najważniejsze: chciała wypełniać obowiązki z pełnym zaangażowaniem, ponieważ miała poczucie, że niesie w ten sposób pomoc innym – tym, którzy tego najbardziej potrzebują.

Poznaj więcej historii: Pokój Zbrodni

- Zawsze była uśmiechnięta, empatyczna i bardzo pomocna. Nie można o niej złego słowa powiedzieć – relacjonowali mieszkańcy w rozmowach z dziennikarzami, kiedy tragiczne wieści o losie Pauliny obiegły media. 16 marca 2010 roku kobieta otrzymała bowiem zagadkowy telefon. Około godziny 19:00 ktoś zadzwonił do niej z szokującą informacją. Męski głos poinformował, że w jednej z rodzin, którymi się opiekuje, trwa libacja alkoholowa, a dwuletni chłopiec pozostaje bez opieki. Paulina Ozga była oddana swojej pracy. Mimo tego, że skończyła swoją zmianę i była późna godzina, nie zawahała się ani chwili. Ucałowała swojego 4-letniego wówczas synka i zostawiła go z tatą z mieszkaniu. Nie czuła nadchodzącego zagrożenia, nie było przecież większych znaków ostrzegawczych. Osoba, która do niej zadzwoniła, znała szczegóły jej pracy, wymieniając rodzinę, którą faktycznie się zajmowała. Ona zaś nigdy nie miała powodów, by obawiać się tych konkretnych podopiecznych. Wsiadła w samochód i pojechała.

Do Michałowa, wsi nieopodal Środy Śląskiej w województwie dolnośląskim, dostała się bez większych problemów. O tej godzinie ruch na drogach był znikomy. Paulina weszła na ganek i zmierzała w kierunku drzwi rodziny, którą znała. Co prawda nie było słychać odgłosów awantury, lecz wiedziała, że musi to sprawdzić. Zanim dotarła do celu, poczuła silne uderzenie w tył głowy. Ktoś zaatakował ją metalowym prętem, upadła na ziemię. Z ustaleń funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli różne ślady na miejscu zdarzenia, wynika że agresor zaciągnął następnie ofiarę do pobliskiej szopy. Tam zadawał kolejne uderzenia: łącznie kilkanaście, aż pokrzywdzona przestała się ruszać. Po wszystkim napastnik uciekł.

Pomoc nadeszła stosunkowo szybko, ponieważ sąsiad rodziny usłyszał niepokojące dźwięki, które dobiegały z szopy. Prędko wezwał na miejsce odpowiednie służby. W toku postępowania ujawniono, że ratownicy zjawili się już po kilku minutach. Niestety, mimo tak błyskawicznej reakcji, Pauliny nie udało się uratować. Jej obrażenia były zbyt poważne, zbyt rozległe. 28-letnia kobieta zmarła po przewiezieniu do szpitala, osierocając 4-letniego synka i zostawiając pogrążonego w rozpaczy męża.

- Jak pojechałem na sekcję zwłok, to lekarz pytał się, czy chcę zobaczyć żonę. Mówił, że gdyby to była jego żona, to by nie chciał oglądać. Wyznał, że pierwszy raz widział tak zmasakrowane ciało – relacjonował później partner zamordowanej Pauliny przed kamerami programu „Interwencja”.

Policyjna obława bez rezultatu. Sprawca zabójstwa ciągle jest na wolności

Mimo zakrojonej na szeroką skalę obławy i zaangażowania mnóstwa różnorakich służb w tej sprawie, nigdy nie udało się odnaleźć sprawcy morderstwa, ani poznać motywacji, którą mógł się kierować. Nie było jednak wątpliwości, że telefon, który otrzymała kuratorka, wykonał jej oprawca. Śledztwo wykazało, że nikt z rodziny, do której przyjechała 28-latka, nie dzwonił do niej. Agresor musiał jednak ich znać, skoro wybrał teren posesji na miejsce zbrodni. Paweł Petrykowski z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, cytowany przez portal O2.pl, przyznawał wprost: „wiele wskazuje na to, że Paulina odebrała telefon od mordercy”.

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Numer telefonu, z którego dzwoniono do ofiary w dniu zabójstwa, od 16 marca 2010 roku pozostawał nieaktywny. Po zbrodni najprawdopodobniej zniszczono kartę SIM. Wcześniej ktoś wykonał aż sześć połączeń do kobiety. Mimo że w momencie nagrywania tego odcinka minęło ponad 16 lat od morderstwa, większość pytań w tej sprawie pozostaje bez odpowiedzi. Sprawca zdołał uciec z szopy, zanim pojawił się w niej sąsiad. Na miejscu zabezpieczono ślady krwi, włosy i rzeczy osobiste Pauliny, znaleziono też metalowy pręt o długości 150 centymetrów, prawdopodobne narzędzie zbrodni. Bez śladów agresora, bez dowodów, które pozwoliłyby kogokolwiek postawić przed sądem albo przynajmniej aresztować.

Nie oznacza to oczywiście, że funkcjonariusze nie mieli żadnych podejrzeń. Pod lupę wzięto między innymi rodzinę, którą opiekowała się Paulina – tą samą, do której przyjechała z interwencją. Spekulowano, że być może ktoś od nich wykonał telefon; że to dziwne, by agresor chciał zabić na cudzym terenie, ponieważ było to ryzykowne: ktoś mógł go zobaczyć, wyjść z domu, wezwać policję i uniemożliwić mu ucieczkę. Wina podejrzanych została jednak szybko wykluczona. Przesłuchania i analiza zgromadzonych materiałów dały śledczym pewność, że nie mają z tym nic wspólnego. Wykluczono również udział męża Pauliny, na którego podejrzenia także w pewnym momencie padły, choć raczej ze względu na standardową procedurę niż faktyczne przesłanki skłaniające się do teorii o jego rzekomym sprawstwie. Był czysty.

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Cień podejrzeń padał jeszcze na niejakiego Grzegorza S., znajomego męża Pauliny, który według relacji mężczyzny mógł podkochiwać się w kobiecie. Nie było jednak przeciwko niemu żadnych dowodów, poza zdziwieniem, że odmówił badania wariografem. Z jednej strony miał do tego prawo, a z drugiej okoliczni mieszkańcy spekulowali, że gdyby nie miał nic do ukrycia, to nie bałby się badania. Jeszcze inne głosy podnosiły, że wariograf bywa mylny i mógłby sprowadzić na niego kłopoty przez przypadek, i chciał tego uniknąć, wiedząc o swojej niewinności. Trudno domniemywać, która wersja jest najbliższa prawdy. Formalnie mężczyzna nie jest podejrzanym.

Nadzieja umiera ostatnia? Archiwum "X" wraca do sprawy Pauliny Ozgi

Po latach od śledztwa, w marcu 2026 roku, funkcjonariusze zespołu do spraw przestępstw niewykrytych wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, określanego potocznie „Archiwum X”, ogłosili hucznie, że wracają do tej historii. Dziennikarze opisywali, że Paulina Ozga trzy tygodnie przed śmiercią otrzymała podobny telefon o libacji w Michałowie. Wtedy jednak nie pojechała na miejsce sama: udała się tam z siostrą. Okazało się, że imprezy nie ma, a zgłoszenie było fałszywe. Prawdopodobnie uznała to za głupi żart, choć miała wyznać rodzeństwu, że czuje się obserwowana. 16 marca 2010 roku, kiedy pojechała do Michałowa sama, nie pomyślała o tej samej ostrożności. Jej dobre serce, chęć pomocy, wzięły górę.

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- Zabójca po dokonaniu zbrodni miał w planie również umieszczenie ciała w wykopanym nieopodal dole, który pełniłby zapewne rolę grobu. Nie udało mu się to, ponieważ został spłoszony przez osobę, która usłyszała hałas dobiegający z podwórka i wyszła z domu – relacjonowali po 16 latach przedstawiciele „Archiwum X”. Opinia sądowo-lekarska wykazała ciężkie i liczne obrażenia głowy, które były przyczyną śmierci młodej kurator. Charakter tych obrażeń wskazuje na zadawanie ofierze znacznie większej liczby ran, niż jest to konieczne do spowodowania śmierci. Policyjni eksperci podkreślają, że może to wskazywać na emocjonalny ładunek, jakim motywował swoje działania sprawca i jest nim z dużą dozą prawdopodobieństwa, co potwierdzają ustalenia śledczych, osoba z kręgu otoczenia Pauliny Ozgi. - Wówczas nie postawiono przed wymiarem sprawiedliwości sprawcy, który bez wątpienia działał w silnej i wrogiej motywacji, skutkującej zaplanowaniem i dokonaniem brutalnego zabójstwa 28-latki – ubolewają mundurowi.

Wraz z upływem czasu policja, w tym funkcjonariusze Archiwum X, korzystają z nowych możliwości dostępnych w ramach rozwoju nauki i postępu badań laboratoryjnych. Na miejscu zabójstwa Pauliny Ozgi zabezpieczono nowe, liczne ślady, w tym te mogące należeć do sprawcy. Funkcjonariusze mówią wprost, że po szesnastu latach nauka daje możliwości w aspekcie zbadania tych śladów. Należy przy tym zauważyć, że służby dysponują materiałem porównawczym zebranym od osób objętych postępowaniem, co ułatwi analizę ponownie podjętego śledztwa przez policjantów z Archiwum X. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, przeprowadzono już nawet pierwsze przesłuchania istotnych w sprawie świadków, którzy dostarczyli dotychczas nieznanych oraz niezwykle ważnych informacji, które pozwalają nadać sprawie nowy kierunek.

Policjanci mają ogromną nadzieję, że tym razem, po latach, uda się rozwikłać sprawę śmierci pani Pauliny, a morderca stanie przed sądem i odpowie za to, co zrobił. Za brutalne zabójstwo 28-latki może mu grozić kara nawet dożywotniego więzienia. Mundurowi apelują do każdego, kto może mieć nowe informacje w tej sprawie, o niezwłoczny kontakt z najbliższą jednostką policji.

Sonda Czy w Polsce powinna obowiązywać KARA ŚMIERCI? TAK NIE NIE MAM ZDANIA