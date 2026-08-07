Słynny zalew na Dolnym Śląsku zostanie wyremontowany. Podano oficjalną datę!

Zalew Mietkowski doczeka się napraw. Wody Polskie zawarły ważną umowę

Dolnośląski zalew zalicza się do najważniejszych budowli hydrotechnicznych na terenie całego województwa. Konstrukcja z ogromnym trudem znosił ekstremalne obciążenia podczas wrześniowej powodzi w 2024 roku, gdy przyjmował historycznie wielkie masy ulewnego deszczu. Zatrzymana fala uchroniła przed zalaniem liczne wsie położone wzdłuż doliny Bystrzycy. Kiedy najgorsze minęło, powołani eksperci od razu ocenili kondycję techniczną obiektu. Specjalistyczna analiza wykazała pełne bezpieczeństwo tamy, jednak poszczególne fragmenty konstrukcji muszą przejść poważną modernizację.

Przedstawiciele wrocławskiego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej jasno wskazali powody tych działań.

- Celem jest utrzymanie właściwego stanu technicznego zapory oraz zapewnienie bezpiecznej eksploatacji zbiornika. Inwestycja wpisuje się w działania Wód Polskich na rzecz utrzymania infrastruktury hydrotechnicznej oraz wzmacniania bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu

- przekazali zrzeszeni urzędnicy państwowi.

Zarządca zalewu wprowadził już pewne kroki zapobiegawcze.

„Wody Polskie zleciły opracowanie zastępczej instrukcji gospodarowania wodą oraz zastępczej instrukcji eksploatacji i utrzymania zbiornika Mietków. Dokumenty te będą obowiązywać do czasu wykonania zaplanowanych robót remontowych i pozwolą na uporządkowanie zasad użytkowania obiektu w obecnych uwarunkowaniach technicznych" - dodano w komunikacie.

Szeroki zakres remontu Zalewu Mietkowskiego

Przyszła przebudowa pochłonie sporo pieniędzy. Zgodnie z opublikowanymi informacjami, „wartość podpisanej umowy wynosi blisko 5,7 mln zł, a zakończenie robót planowane jest do grudnia 2026 r.", co jasno pokazuje potężną skalę tego wielomilionowego przedsięwzięcia.

Planowane zadania inwestycyjne zakładają całkowitą odbudowę najważniejszych maszyn sterujących. Ekipy budowlane zmodernizują cały blok zrzutowy, a następnie odświeżą kluczowe zamknięcia przelewu powierzchniowego oraz upustów dennych. Wybrani fachowcy nałożą też nowoczesne powłoki antykorozyjne na stalowe detale, wprowadzając jednocześnie zupełnie nowe systemy hydrauliczne i uszczelniające. Projekt obejmuje również dokładne oczyszczenie wlotów z zalegającego mułu, naprawę pobliskich barierek zabezpieczających oraz gruntowne odświeżenie całego zaplecza technicznego.

Zdalne zarządzanie zaporą w Mietkowie. Wody Polskie wdrożą nowe technologie

Szczególnie ważnym punktem opisywanej modernizacji pozostaje instalacja zaawansowanych technologicznie układów zarządzania ruchem wody. Według ustaleń przekazanych przez pracowników wrocławskiego RZGW, świeżo zamontowana aparatura pomiarowa i specjalistyczne siłowniki pozwolą na bezproblemowe kontrolowanie maszyn prosto z gabinetów administracji. Takie podejście poprawi ogólną niezawodność tej kluczowej budowli, pełniącej funkcję w przeciwpowodziowym systemie całego województwa.

Zalew Mietkowski to obszar Natury 2000. Urzędnicy uspokajają ornitologów

Ten wodny obszar nie służy tylko jako ważna infrastruktura przeciwpowodziowa, ponieważ stanowi on też cenne miejsce lęgowe dla wielu gatunków ptactwa. Zbiornik włączono do prestiżowego programu Natura 2000, wymuszając tym samym odpowiednią organizację całego procesu budowlanego. Przedstawiciele instytucji stworzyli precyzyjny grafik działań, uwzględniając wymogi ekologiczne.

Wody Polskie podkreślają odpowiedni dobór daty rozpoczęcia inwestycji. Urzędnicy dostosowali kalendarz napraw do naturalnych cykli ptasich gniazdowań, a wszystkie kroki wykonawcy zostaną objęte nadzorem specjalistów od ekologii.

- Dokumentacja zamówienia zobowiązuje wykonawcę do prowadzenia robót w sposób minimalizujący ich wpływ na środowisko naturalne, zabezpieczenia wód przed zanieczyszczeniem oraz właściwego gospodarowania odpadami powstającymi podczas realizacji inwestycji

- przekazują Wody Polskie.

Ostateczny finał prac zaplanowano na sam koniec roku 2026.