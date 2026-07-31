Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota. Niezwykłe koncerty i świetna zabawa w ramach ESKA Music Tour

Złotoryja to najstarsze miasto w Polsce, które położone jest w miejscu zwanym Krainą Wygasłych Wulkanów - na Pogórzu Kaczawskim. Wzniesienia w okolicy tworzą niezwykły pejzaż, który przyciąga tu turystów. Miasto słynęło z wydobycia złota i znane jest jako "stolica polskiego złota".

Niezwykłe miejsca

Złotoryja mieni się złotem, ale też cudownym krajobrazem. To urocze miasto sprawi, że przeniesiesz się do niezwykłego miejsca, bogatego w historię, ciekawą architekturę i piękno przyrody.

Warto wybrać się do kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z XIII wieku. Ten gotycki monument to najokazalszy zabytek miasta. W sezonie wakacyjnym można wybrać się na wieżę, a z niej ukaże się wam niesamowity widok na miasto i okolice - w tym również Pogórze Kaczawskie i Karkonosze. Kolejnym miejscem jest Kościół św. Jadwigi, którego wnętrze zdobi barokowy ołtarz, ambona i zabytkowe organy.

Wycieczka po starym mieście będzie wspaniałą przygodą! Tutaj znajduje się Fontanna Delfina na górnym Rynku, Fontanna Górników na dolnym Rynku, kamienna studnia przy ul. Piłsudskiego. Warto zwrócić uwagę na budynek ratusza, który otoczony jest uroczymi kamienicami.

Skoro będziemy już w „stolicy polskiego złota” nie można darować sobie wejścia do Muzeum Złota, które mieści się w XVII-wiecznym budynku. Warto również zobaczyć fragmenty szybu wydobywczego kopalni „Aurelia” pod Górą św. Mikołaja. Jej początki sięgają połowy XVII wieku. W miejscu, gdzie powstała pierwsza osada górnicza znajduje się kościół pw. św. Mikołaja, zbudowany w XIV wieku.

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Dni Złotoryi. Wspaniała zabawa dla każdego

To jedno wiadomo – będzie się działo! Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota zaplanowano dniach 2-8 sierpnia w Złotoryi. Zawody w płukaniu złota odbywają się tutaj co roku od 1993 roku. Organizuje je Polskie Bractwo Kopaczy Złota wraz z Urzędem Miasta w Złotoryi. Co ważne, Złotoryja była organizatorem Międzynarodowych Mistrzostw Europy już trzykrotnie, a tym razem po raz pierwszy jest gospodarzem Europejskich Mistrzostw Europy!

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Pan wydarzeń

Dni Złotoryi rozpocznie msza w intencji mieszkańców i ich gości w niedzielę, 2 sierpnia. Po niej historyczny korowód wyruszy z Pl. Władysława Reymonta ulicami miasta ze starówki na Złotą Arenę. Tam nastąpi inauguracja Mistrzostw Europy w Płukaniu Złota. Wieczorem zaplanowano zabawę, którą uświetni dj Tolo. Natomiast w dniach 3-6 sierpnia odbędą się rundy eliminacyjne Mistrzostw Europy w Płukaniu Złota.

Koncerty

Line-up koncertów zapowiada się wręcz genialnie. Imprezę rozkręcać będzie ESKA Music Tour. W piątek, 7 sierpnia wystąpi Mr. Polska i Kubańczyk, w sobotę 8 sierpnia Dawid Kwiatkowski, a w niedzielę 9 sierpnia Małgorzata Ostrowska.

Mr. Polska - właściwie Dominik Włodzimierz Czajka-Groot – holenderski raper, piosenkarz i autor tekstów polskiego pochodzenia, który jest znany z takich hitów jak „Jagodzianki”, „Złote Tarasy” oraz „Pistolet”.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Kubańczyk – polski raper, producent oraz autor tekstów. Jego najpopularniejszy solowy utwór „Lady Pank”, który liczy już ponad 50 milionów wyświetleń był początkiem kariery muzycznej.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Dawid Kwiatkowski- piosenkarz, autor tekstów i osobowość telewizyjna. Autor ośmiu solowych albumów studyjnych w tym najnowszego, który na rynku pojawił się pod tytułem "Pop romantyk". Uwielbiany juror sześciu edycji telewizyjnego show „The Voice Kids”. Obecnie w roli jurora w nowej odsłonie hitu telewizji Polsat „Must be the music”.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Małgorzata Ostrowska- gwiazda polskiej sceny muzycznej, posiadaczka jednego z najbardziej charakterystycznych głosów, ikona lat 80. i osobowość nie do podrobienia. Przez dziesięć lat była wokalistką zespołu Lombard.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Tej imprezy nie można przegapić!