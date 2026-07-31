Podróż Polaka zakończyła się za kratkami. Z autokaru trafił prosto do niemieckiego więzienia

Kontrola na granicy. Na jaw wyszła tajemnica 31-letniego Polaka

Do zdarzenia doszło 29 lipca, tuż po północy. Funkcjonariusze prowadzący kontrole graniczne na odcinku autostrady A4 tuż na granicą z Niemcami zatrzymali do sprawdzenia międzynarodowy autobus. W trakcie weryfikacji danych jednego z pasażerów – 31‑letniego obywatela Polski – wyszło na jaw, że jest on poszukiwany.

Według ustaleń policji mężczyzna miał na koncie poważny incydent z 2022 roku. Podczas interwencji miał nie tylko stawiać czynny opór, ale również zaatakować funkcjonariuszy. Rok później Sąd Rejonowy w Peine skazał go na grzywnę za naruszenie nietykalności policjantów.

Grzywna niezapłacona, ruszył nakaz aresztowania

Wyrok zapadł w 2023 roku, jednak Polak nigdy nie zapłacił zasądzonej kary. W efekcie prokuratura w Hildesheim wydała nakaz aresztowania, który został ujawniony podczas środowej kontroli.

– Podczas sprawdzenia personaliów okazało się, że wobec mężczyzny obowiązuje aktywny nakaz aresztowania. Został zatrzymany bez żadnych komplikacji – przekazuje Danilo Weise z policji w Ludwigsdorf.

99 dni za kratami

Po przedstawieniu mu treści nakazu 31‑latek nie był w stanie zapłacić zaległej grzywny na miejscu. Kara została więc zamieniona na 99 dni pozbawienia wolności. Policjanci przewieźli go do najbliższego zakładu karnego, gdzie rozpoczął odbywanie zastępczej kary.

– To kolejny przypadek, w którym rutynowa kontrola graniczna ujawnia osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości. Takie sytuacje zdarzają się częściej, niż wielu podróżnych przypuszcza – dodaje Weise.

Podróż zakończona w więzieniu

Zamiast kontynuować jazdę autobusem, 31‑letni Polak trafił prosto do celi. Niemieckie służby podkreślają, że podobne zatrzymania podczas kontroli granicznych zdarzają się regularnie i często dotyczą osób, które od lat unikają wykonania wyroków.

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