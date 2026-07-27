Malowniczy szlak w Karkonoszach już po remoncie. Turyści będą zachwyceni

Nowe kładki na zielonym szlaku przy Śnieżnych Kotłach

Pasjonaci wędrówek po górach mogą odetchnąć z ulgą. Karkonoski Park Narodowy sfinalizował renowację jednego z najbardziej urokliwych fragmentów zielonego szlaku, który wiedzie przez Śnieżne Kotły oraz Śnieżne Stawki. Kiedy tylko zakończono wszystkie roboty, odcinek znów został oddany do użytku turystom.

Wymagające fragmenty trasy w Karkonoszach zmodernizowane

Prace remontowe skupiły się na tych etapach wędrówki, które od dawna przysparzały wędrowcom kłopotów. W toku inwestycji odrestaurowano kamienne podłoże i zbudowano dwie nowoczesne kładki ułatwiające marsz. Pierwsza z nich pozwala na wygodne przejście przez gęstą kosodrzewinę, drugą zaś postawiono niedaleko Śnieżnego Stawku, gdzie przy podwyższonym stanie wody turyści mieli spory problem z pokonaniem tego odcinka.

Karkonoski Park Narodowy chroni przyrodę dzięki nowym kładkom

Inwestycja w nowe przejścia nie wynikała tylko z chęci zapewnienia komfortu turystom. Turyści, omijając grząskie i zalane fragmenty, schodzili z głównego szlaku, co skutkowało dewastacją chronionych roślin oraz przyspieszało niepożądane procesy erozyjne na tym obszarze.

- Turyści, próbując ominąć mokre lub trudne odcinki, schodzili z wyznaczonej trasy, wchodzili w kosodrzewinę i niszczyli chronioną roślinność. Kładki skupiają ruch w jednym miejscu, pozwalają przejść suchą stopą, a jednocześnie ograniczają wydeptywanie i erozję

- wyjaśnia Karkonoski Park Narodowy. Zmodernizowanie trasy to część zakrojonej na szerszą skalę strategii Karkonoskiego Parku Narodowego. Szef KPN, Andrzej Raj zaznacza, że tego typu projekty mają za zadanie chronić niezwykłe walory naturalne tego miejsca, a przy okazji dbać o wyższy poziom bezpieczeństwa turystów na szlaku.

- Celem jest zabezpieczenie cennych zbiorowisk subalpejskich, ale również poprawa bezpieczeństwa osób wędrujących po górach - czytamy w oficjalnym stanowisku Karkonoskiego Parku Narodowego.

Malownicza trasa koło Śnieżnych Stawków ponownie zachwyca

Odnowiony odcinek nie stracił swojego pierwotnego klimatu i wciąż plasuje się w czołówce najbardziej widowiskowych zakątków całych Karkonoszy. Turyści mają tu okazję zobaczyć z bliska Mały Śnieżny Kocioł, urokliwe Śnieżne Stawki i niesamowity krajobraz polodowcowy. Warto podkreślić, że wytyczona droga nawiązuje do historycznego szlaku stworzonego jeszcze w czasach przed drugą wojną światową.

Koszt całej inwestycji opiewa na blisko 6,6 mln zł, a prawie 5 mln zł pochodzi z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.