Karambol na A4. Zderzyło się 6 aut! Ogromne utrudnienia dla kierowców

Karambol sześciu samochodów na A4

Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w okolicach 150. kilometra autostrady A4, w pobliżu węzła Bielany Wrocławskie, na jezdni prowadzącej w kierunku Zgorzelca. W kolizji uczestniczyło sześć samochodów osobowych.

O zdarzeniu poinformował profil Dolnośląskie Alarmowo:

"Zderzenie 6 pojazdów na 150. km A4 w kierunku Legnicy (węzeł AOW/A4). Na miejscu trwają działania służb ratunkowych z powiatu wrocławskiego. Ruch odbywa się ze znaczącymi utrudnieniami."

Na szczęście w wyniku karambolu nikt nie odniósł obrażeń. Mimo to sytuacja na trasie jest bardzo trudna. Jeden z pasów ruchu w kierunku Zgorzelca pozostaje wyłączony z użytkowania, a służby prowadzą działania związane z usuwaniem skutków zdarzenia i zabezpieczeniem miejsca kolizji.

Według najnowszych informacji utrudnienia mogą utrzymać się jeszcze przez około trzy godziny. Kierowcy powinni przygotować się na tworzące się zatory i, jeśli to możliwe, rozważyć wybór alternatywnej trasy.

To nie było jedyne poniedziałkowe zdarzenie na autostradzie A4. Krótko po godzinie 6:00, na 142. kilometrze trasy w kierunku Wrocławia, pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice, samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne.

Choć oba poniedziałkowe zdarzenia zakończyły się bez osób poszkodowanych, sytuacja na autostradzie A4 pokazuje, jak niewiele potrzeba, by ruch na jednej z najważniejszych tras w kraju został poważnie zakłócony. Służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków na drodze oraz zachowanie bezpiecznych odstępów między pojazdami.