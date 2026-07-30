Pogoda we Wrocławiu: 31 lipca - 2 sierpnia

Początek weekendu we Wrocławiu będzie stał pod znakiem bardzo wysokich temperatur, którym towarzyszyć będą opady deszczu. Aura zacznie się jednak zmieniać i ostatni dzień wolny przyniesie zupełnie inne warunki. Prognoza pokazuje wyraźny podział na gorącą i deszczową pierwszą część weekendu oraz znacznie spokojniejszą, chłodniejszą niedzielę.

Piątek: upał i deszcz na start weekendu

Weekend rozpocznie się we Wrocławiu bardzo gorąco. W piątek termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet 35 stopni Celsjusza, co czyni ten dzień najcieplejszym w całej prognozie. Noc również będzie ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie około 18°C. Mimo wysokiej temperatury słońce będzie musiało walczyć z chmurami – prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane. Tego dnia pojawią się także opady deszczu, które mogą być dość intensywne. Wiatr pozostanie słaby, wiejąc z prędkością około 3 m/s.

Sobota: wciąż gorąco, ale z chmurami i opadami

W sobotę pogoda będzie kontynuacją piątkowych trendów, choć z pewnymi zmianami. Nadal będzie bardzo ciepło, a temperatura maksymalna sięgnie około 31°C. Noce pozostaną podobne, z temperaturą w okolicach 19 stopni. Kluczową różnicą będzie zachmurzenie, które w sobotę stanie się duże, co oznacza, że słońca będzie znacznie mniej. Utrzymają się również opady deszczu, choć będą one słabsze niż dzień wcześniej. Wiatr nie zmieni znacząco swojej siły.

Niedziela: wyraźna zmiana i koniec deszczu

Niedziela przyniesie mieszkańcom Wrocławia zapowiadaną zmianę i pogodowy zwrot. Przede wszystkim zrobi się odczuwalnie chłodniej – temperatura maksymalna spadnie do około 26 stopni Celsjusza. To spora różnica w porównaniu z upalnym piątkiem. Najważniejszą informacją jest jednak brak opadów. Po dwóch deszczowych dniach niedziela zapowiada się całkowicie sucha. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, a wiatr utrzyma się na poziomie około 3 m/s.

Jak spędzić taki weekend w mieście?

Zmienna aura może wpłynąć na weekendowe plany. Piątek i sobota, z wysokimi temperaturami i deszczem, mogą skłaniać do poszukiwania ochłody w klimatyzowanych wnętrzach lub planowania aktywności na zewnątrz z uwzględnieniem możliwych przerw na opady. Z kolei niedziela stworzy zupełnie inne możliwości. Przyjemniejsza temperatura i brak deszczu będą idealnymi warunkami na dłuższe spacery, wycieczki rowerowe czy relaks na świeżym powietrzu w miejskich parkach i na terenach zielonych.

Dane pogodowe: OpenWeather