Do zdarzenia doszło pod koniec marca we Wrocławiu, jednak do tej pory nie udało się ustalić tożsamości sprawcy. Policjanci z komisariatu Wrocław-Ołbin prowadzą intensywne czynności w tej sprawie i zwracają się z prośbą o pomoc do wszystkich, którzy mogą rozpoznać mężczyznę z nagrania.

- Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław - Ołbin prowadzą czynności w sprawie potrącenia przez rowerzystę pieszej idącej z wózkiem, w której były trzymiesięczne dziewczynki. Do zdarzenia doszło 31 marca 2026 roku we Wrocławiu na ul. Dubois. Wizerunek osoby zarejestrowany przez kamerę wideo rejestratora może mieć bezpośredni związek ze zdarzeniem

- informuje wrocławska policja.

Potrącenie na przejściu dla pieszych. Rowerzysta jechał pod prąd

Jak ustalili funkcjonariusze, do potrącenia doszło na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Rowerzysta poruszał się nieprawidłowo, jadąc drogą rowerową pod prąd. To właśnie jego nieostrożna jazda doprowadziła do wypadku, w wyniku którego wózek z niemowlętami przewrócił się na ziemię. Najbardziej bulwersujący jest jednak fakt, że sprawca nawet nie próbował pomóc poszkodowanej i jej dzieciom.

- 31 marca br. ok. godz. 14.27 na ul. Dubois doszło potrącenia pieszej z wózkiem dziecięcym, w którym znajdowały się trzymiesięczne bliźnięta. Rowerzysta jechał nieprawidłowo od strony ul. Kurkowej w kierunku ul. Pomorskiej drogą rowerową (pod prąd). W wyniku niezachowania ostrożności potrącił prawidłowo przechodzącą pieszą z wózkiem przez wyznaczone przejście dla pieszych w wyniku czego wózek z dziećmi przewrócił się. Rowerzysta nie udzielił pomocy i odjechał z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Ołbin w trakcie prowadzenia czynności wyjaśniających wykonali szereg czynności i ustaleń, w tym także operacyjnych, które dotychczas nie przyczyniły się do zatrzymania sprawcy tego czynu

- przekazała asp. szt. Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Rysopis poszukiwanego rowerzysty

Policja opublikowała rysopis mężczyzny, który może mieć bezpośredni związek ze zdarzeniem. Ustalono, że jest to obcokrajowiec o szczupłej budowie ciała. W dniu zdarzenia miał na sobie:

czarną kurtkę i czapkę,

ciemne spodnie,

charakterystyczną żółtą torbę dostawczą na jedzenie.

Policja prosi o pomoc. Gwarantuje anonimowość

Funkcjonariusze apelują do każdego, kto rozpoznaje mężczyznę z opublikowanych zdjęć lub posiada jakiekolwiek informacje na temat zdarzenia, o pilny kontakt.

- W przypadku rozpoznania mężczyzny na zdjęciu prosimy o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Wrocław-Ołbin pod nr tel. : 47 87 140-36, 47 87 121 21 lub 47 87 143 06, bądź najbliższą jednostką Policji lub pod numerem alarmowym 112. Gwarantujemy anonimowość

- podkreśla asp. szt. Anna Nicer.