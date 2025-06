Czesi wykupują je w Polsce. Znikają w zawrotnym tempie. To spektakularny hit

Spis treści

Sezon na polskie owoce otwarty. Przydrożne stragany już działają

Wraz z nadejściem ciepłych, wiosennych dni wielu Polaków rusza na lokalne targowiska i przydrożne stragany w poszukiwaniu świeżych, sezonowych produktów. To czas, gdy natura obdarza nas swoimi najpyszniejszymi darami, a smak lata powoli zaczyna unosić się w powietrzu. W sklepach i na bazarach pojawiają się pierwsze pachnące owoce, które przyciągają klientów nie tylko aromatem, ale też wspomnieniami dzieciństwa i domowych przetworów.

Jak co roku, pewien słodki przysmak znów podbija serca kupujących – tym razem także za granicą. Czesi tłumnie odwiedzają polskie przygraniczne miejscowości, by kupić to, co właśnie teraz smakuje najlepiej. Mowa oczywiście o truskawkach – pięknych, jędrnych i wyjątkowo soczystych.

Polskie truskawki hitem w Czechach

Portal nachodsky.denik.cz informuje o hurtowym wykupowaniu truskawek przez Czechów. Szczególną popularnością cieszy się Kudowa-Zdrój i okolice – przygraniczne miasto, gdzie niemal co krok można natknąć się na stragany z napisem "jahody". Owoce sprzedawane są zarówno w formie koszyków, jak i w ramach samozbiorów na plantacjach.

Zainteresowanie jest tak duże, że – jak piszą czescy dziennikarze – kto nie pojawi się na zakupach z samego rana, może odejść z niczym. Polskie truskawki określane są jako "duże, jędrne i wyjątkowo smaczne". Owe duże zainteresowanie owocami cieszy również polskich sprzedawców, którzy mogą sporo zarobić.

Ile kosztują polskie truskawki?

Jak podaje czeska prasa, w ostatni weekend maja za kilogram polskich truskawek trzeba było zapłacić 90 koron (około 16 zł), natomiast dwukilogramowy koszyk kosztował 195 koron (ok. 35 zł). Klienci mogli otrzymać 15 koron zwrotu za oddanie pustego koszyka, ale równie dobrze można było przywieźć własną miskę czy skrzynkę.