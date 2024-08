Ząbkowice Śląskie. Groźny wypadek na drodze krajowej 8

Do zdarzenia doszło w środę, 7 sierpnia, na drodze krajowej nr 8 w Ząbkowicach Śląskich. Około godz. 13 zderzyły się tam dwa samochody osobowe. W sumie w obu pojazdach podróżowało sześć osób i wszystkie zostały poszkodowane, z czego cztery bardzo poważnie.

Na miejsce wezwano aż dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz trzy zespoły ratownictwa medycznego. - Kierujący samochodem osobowym suzuki vitara 68-letni mężczyzna, który podróżował wraz z dwiema kobietami w wieku 63 lat, chciał z DK 8 skręcić w lewo, w ul. Wrocławską w Ząbkowicach Śląskich. Nie ustąpił jednak pierwszeństwa przejazdu jadącemu z naprzeciwka subaru forester, którym jechał 67-letni mężczyzna, również z dwiema pasażerkami. Wtedy doszło do zderzenia obu pojazdów - powiedział portalowi zabkowice.express-miejski.pl Paweł Pitoń z ząbkowickiej policji.

Dwie najciężej ranne osoby zostały zabrane do szpitali śmigłowcami LPR. - Obrażeń ciała doznały pasażerki pojazdu suzuki - jedna kobieta została zabrana przez śmigłowiec LPR do szpitala we Wrocławiu przy ul. Borowskiej, natomiast drugą śmigłowiec LPR przetransportował do szpitala w Polanicy-Zdroju. Dwie pasażerki z subaru zostały przetransportowane karetkami do szpitala w Polanicy-Zdroju. Kierujący obu aut byli trzeźwi. Zatrzymano dowody rejestracyjne obu pojazdów oraz prawo jazdy kierującemu pojazdem suzuki – dodał Paweł Pitoń.

Policja w Ząbkowicach Śląskich wyjaśnia wszystkie okoliczności zdarzenia.