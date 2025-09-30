Deszcz i przymrozki, a potem światełko w tunelu! Taką pogodą przywita nas październik

Polska żegna wrzesień i wita październik kapryśną pogodą, z opadami deszczu, a nawet śniegu w górach.

Temperatury w ciągu dnia nie przekroczą 15°C, a w nocy spodziewane są przymrozki.

Ocieplenie prognozowane jest dopiero na pierwszy weekend października.

Czy długo wyczekiwane słońce i wyższe temperatury nadejdą wraz z październikiem? Sprawdź szczegółową prognozę!

Według prognozy przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), „przez najbliższy tydzień pogoda w Polsce będzie typowo jesienna za sprawą napływającego ze wschodu chłodnego powietrza”.

Aura w najbliższych dniach może być mocno kapryśna. Na początku tygodnia synoptycy przewidują przelotne burze, a ponadto wiele chwil z deszczem, zaś wysoko w górach spaść może śnieg. W ciągu dnia temperatura maksymalna nie przekroczy w Polsce 15°C, w nocy zaledwie 3-6°C, z lokalnymi przymrozkami przy gruncie. Ocieplenie możliwe najwcześniej w pierwszy weekend października. W dalszej części artykułu szczegóły prognozy na poszczególne dni trwającego tygodnia.

Ostatni dzień września będzie pochmurny, z przelotnymi opadami deszczu. Możliwe również burze i opady krupy. - Suma opadów miejscami na południowym wschodzie może sięgać do 10 mm. W Karpatach powyżej 1400 m n.p.m. oraz wysoko w Sudetach padać będzie deszcz ze śniegiem i śnieg (w szczytowych partiach Tatr możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm) – prognozuje IMGW.

Nad ranem w zachodniej Polsce możliwe przygruntowe przymrozki, zaś w ciągu dnia do 9°C na południu kraju, przez około 12°C na przeważającym obszarze kraju, do 14°C na zachodzie. Najchłodniej będzie na terenach podgórskich Karpat, około 7°C.

Październik powita nas deszczem, szczególnie na południu Polski. Wysoko w górach śnieg z deszczem i śnieg. Bez opadów i pogodnie jedynie na północnym zachodzie. Najchłodniej w rejonach podgórskich, tam około 7°C. Na południu kraju od 9°C na południu, w centrum około 12°C, a najcieplej na północnym zachodzie, gdzie termometry wskażą maksymalnie do 15°C.

W czwartek (2 października) przelotny deszcz w południowej Polsce, zaś wysoko w Karpatach popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Na pozostałym obszarze pogodnie. Najchłodniej w rejonach podgórskich, tam około 7°C. Na południu kraju od 9°C, a najcieplej na północnym zachodzie kraju, tam do 14°C.

Co z pogodą w pierwszy weekend października? Piątek (3 października) znowu pochmurny, z przelotnym deszczem, wysoko w górach nadal może padać śnieg z deszczem i śnieg. Noc zimna, z przygruntowymi przymrozkami. Zaś w ciągu dnia prognozowana temperatura maksymalna od 10°C do 15°C. Najchłodniej rejonach podgórskich, od 6°C do 9°C.

Podobna pogoda w sobotę (4 października), choć zacznie się robić coraz cieplej. W centrum około 16°C w centrum, a na północnym wschodzie najcieplej, z temperaturą maksymalną do 18°C.

Niedziela (5 października) pochmurna, z opadami deszczu. Najmocniej popada w południowej i centralnej Polsce. W Tatrach kolejny dzień ze śniegiem i deszczem. Na przeważającym obszarze kraju termometry wskażą od 9°C do 13°C. Cieplej w zachodnich regionach, tam od 14°C do 17°C.

Źródło: IMGW

Sonda Wolisz upał czy chłód? Upał Chłód Nie ma to dla mnie znaczenia Ani to ani to