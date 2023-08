i Autor: pixabay Dlaczego wyją syreny alarmowe we Wrocławiu? Chodzi o trening i Powstanie Warszawskie

Godzina "W"

Dlaczego dziś wyją syreny? Co to za rocznica? Syreny alarmowe we Wrocławiu

tas 12:32

Dlaczego wyją syreny dziś? Syreny alarmowe we Wrocławiu zabrzmią we wtorek, 1 sierpnia 2023 r. o godzinie 17. Będzie to hołd złożony bohaterkom i bohaterom Powstania Warszawskiego.