Zoo Wrocław świętuje pierwsze urodziny tygrysów czworaczków

Musi, Hari, Kampar i Indera (samica i trzy samce) to cztery tygrysy sumatrzańskie z Zoo Wrocław, które we wtorek, 22 lipca, będą świętować swoje pierwsze urodziny. To duże wydarzenie nie tylko dla samej placówki, która informuje, że "dokładnie rok temu wydarzył się cud, o którym mówił cały świat".

- To wyjątkowy miot, bo w całej Europie w 2024 roku tylko cztery ogrody zoologiczne doczekały się narodzin tego krytycznie zagrożonego podgatunku - czytamy na profilu facebookowym Zoo Wrocław.

Z okazji urodzin tygrysów czworaczków placówka przygotowała dla zwiedzających dużo atrakcji.

- Startujemy o 10:00 radosną paradą spod wybiegu pandek rudych, a przy wybiegu tygrysów czekają na Was: symboliczne odsłonięcie Skweru Czterech Tygrysów, pokazowe karmienie i spotkania z opiekunami - zaprasza Zoo Wrocław.

Jak informuje "Gazeta Wrocławska", "rodzicami maluchów są Nuri i Tengah i wspólnie się nimi zajmują. Para ma już dorosłą córkę Suryę, mieszkającą obecnie w Tierpark w Chociebużu w Niemczech. Jej narodziny były dużą sensacją, a przyjście na świat czterech osobników to niemalże fenomen. W przypadku tak mnogich miotów często nie wszystkie kocięta osiągają dorosłość".

Tygrysy sumatrzańskie to zwierzęta skrajnie zagrożone wyginięciem. Według różnych szacunków ich populacja w naturze wynosi od 400 do 600 osobników, ale cały czas się kurczy. Największym wrogiem zwierząt są kłusownicy, choć drapieżniki mają również problem ze znalezieniem dla siebie odpowiednich siedlisk, bo te są przeznaczane pod tereny rolnicze i przemysłowe. Tygrysy sumatrzańskie to najmniejsi przedstawiciele tego gatunku w Azji, ustępujący rozmiarom znacznie większym tygrysom syberyjskim czy bengalskim.