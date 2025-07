Betonowa legenda PRL-owskiego Wrocławia. "Mrówkowiec" pomieści nawet 3000 mieszkańców!

Powstał w czasach, gdy liczyła się przede wszystkim funkcjonalność, a nie estetyka. Mierzy ponad 200 metrów długości, ma kilkanaście klatek schodowych i jest domem dla tysięcy mieszkańców. "Mrówkowiec" przy ul. Drukarskiej we Wrocławiu to betonowy kolos rodem z PRL-u, który do dziś budzi emocje - od nostalgii po zdziwienie.