Rzucił nożem w ciężarną partnerkę! Teraz nie zobaczy narodzin swojego dziecka

Na 3 miesiące do tymczasowego aresztu trafił mieszkaniec Lubania, który rzucił nożem w swoją ciężarną partnerkę - miejscowa policja poinformowała o wszystkim we wtorek, 15 lipca. Kobieta była w 9. miesiącu ciąży i trafiła do szpitala z raną kłutą - obecnie jej i dziecku nie zagraża już żadne niebezpieczeństwa. Tymczasem 47-latek usłyszał zarzut spowodowania u niej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

