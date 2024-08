Do Nieba już nie pójdziemy. To ostateczny koniec kultowej knajpy

To koniec kultowej knajpy. Niebo Cafe zamknięte

Niebo Cafe Wrocław przechodzi do historii. Tym razem – wszystko na to wskazuje - nieodwołalnie. - Lokal jest zamknięty. This the end, my only friends... Jesteśmy jednak dalej w Miłym Barze, tutaj mamy część naszego nieba. Zostawiamy za sobą przede wszystkim nadzieję, że to co dla Was było dobre i pozytywne w tym miejscu, odnajdzie Was. Bardzo dziękuję za te ostatnie tygodnie. Trzymajcie się. I za każde dobre słowo, miły gest po prostu dziękujemy. Cokolwiek będzie się działo dalej damy znać – napisała Joanna Sroka, właścicielka kultowej knajpy we wtorek, 27 sierpnia, na profilu Nieba na Facebooku.

Ze wpisu sprzed kilku dni wynikało, że lokal miał działać 2 września 2024. Teraz okazuje się, że okoliczności się zmieniły i został zamknięty wcześniej.

Co ciekawe, w czasie wakacji to już kolejna taka wolta. Pierwsza informacja o zamknięciu knajpy dotyczyła daty 3 lipca. Później właścicielka próbowała jeszcze walczyć o utrzymanie lokalu. Pojawiła się nawet zbiórka, by uratować to miejsce. Ostatecznie jednak, również wobec niemożności dojścia do porozumienia z właścicielem pasażu, zapadła decyzja o końcu działalności.

Dla wielu, również starszych bywalców, kończy się pewna epoka. Niebo w Pasażu Niepolda należało bowiem do jednej z najdłużej działających knajp w mieście. Zostało otwarte 27 maja 2000 roku w miejscu po byłej fabryce tekstyliów. Bardzo szybko zyskało popularność. Organizowane tu były koncerty, imprezy tematyczne, ale przede wszystkim królowała muzyka rockowa oraz wyjątkowa atmosfera. Co nie bez znaczenia, lokal był otwarty zazwyczaj do godz. 5 rano, co zjednywało mu zwolenników wśród osób, które nie chciały zbyt szybko wracać do domu.

To już jednak historia. Z mapy Wrocławia znika miejsce wyjątkowe.