Galeria Neonów zostaje i będzie większa! To miejsce robi ogromne wrażenie

Galeria Neonów we Wrocławiu

Po wielu negocjacjach miasto Wrocław podpisało z fundacją Neon Side nową umowę na wynajęcie neonów w podwórzu przy ul. Ruskiej. To oznacza, że Galeria Neonów zostaje i będzie wyremontowana, ale także - powiększona.

Do tej pory, od 2017 roku wrocławski magistrat na ekspozycję i naprawy neonów wydał ponad pół miliona złotych. Teraz na neony przy Ruskiej zaplanowano 1,4 mln złotych. Kwota ta ma być Zgodnie z nową, 10-letnią umową najmu miasto przeprowadzi remont generalny wszystkich neonów w ciągu maksymalnie 9 miesięcy. Po stronie gminy będą także koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem neonów, w tym koszty energii elektrycznej oraz ubezpieczenia neonów.

- Bardzo cieszymy się z zawarcia nowej umowy. Neony są po to, by cieszyć oczy. Obecna umowa w klarowny sposób zabezpiecza ich przyszłość - mówi Tomasz Kosmalski, prezes fundacji Neon Side.

Galeria będzie powiększona?

- W tym wnętrzu podwórzowym znajdują się 24 napisy. Władze Wrocławia są jednak świadome, że nasze zbiory to obecnie około 80 neonów. Jesteśmy otwarci na partnerskie rozmowy na temat zainstalowania w przestrzeni publicznej kolejnych neonów – dodaje Tomasz Kosmalski.

Konieczne będzie jednak znalezienie dla nich nowego miejsca do ekspozycji. Ściany wnętrza podwórzowego przy Ruskiej nie pomieszczą aż tylu napisów.

„Dobry wieczór” też zaświeci

W najbliższych tygodniach do remontu trafi jeszcze jeden neon - widniejący naprzeciwko Dworca Głównego „Dobry wieczór we Wrocławiu”. Należy do wspólnoty mieszkaniowej i oczywiście nie jest częścią podpisanej dziś umowy. Jego naprawę w najbliższych tygodniach zleci i sfinansuje ZDiUM.

- Od zainstalowania w 1962 roku witał całe pokolenia mieszkańców, którzy wracali do domu z podróży, ale też odwiedzających Wrocław turystów. Cieszymy się na powrót jednego z symboli naszego miasta. Ulica Piłsudskiego niebawem odzyska piękny akcent – przyznała wiceprezydent Renata Granowska.

Jak teraz prezentuje się Galeria Neonów we Wrocławiu? Zobaczcie w naszej galerii zdjęć.