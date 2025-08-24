Rajd na polskie sklepy! Czeszki kradły bez opamiętania. A rachunek? Aż dech zapiera

Cwane Czeszki przyłapane na gorącym uczynku

Do zdarzenia doszło w Mieroszowie, tuż przy granicy z Czechami. Trzy kobiety, w wieku 22, 23 i 29 lat, przyjechały z Broumova z jasnym celem: obłowić się w polskim sklepie. Jak informuje kom. Marcin Świeży, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu, Czeszki próbowały wywieźć ze sklepu dwa wózki wypełnione po brzegi towarem.

Ich plan spalił na panewce, gdy tylko przekroczyły linię kas. Pracownicy ochrony zareagowali błyskawicznie, zatrzymując złodziejki i wzywając policję. Młode kobiety spędziły ostatnie godziny w policyjnych celach.

Rachunek na kilka tysięcy złotych

Złodziejki nie przebierały w towarze. Na ich wózkach znalazło się dosłownie wszystko: od produktów spożywczych, przez kosmetyki, aż po artykuły szkolne i przemysłowe. Łączna wartość skradzionego mienia została oszacowana na kwotę ponad 3,7 tys. złotych!

Błyskawiczny wyrok

Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu w trybie przyspieszonym. Jak informuje policja, dwie starsze kobiety zostały skazane na karę czterech miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok, a najmłodsza z nich na karę czterech miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Dodatkowo, wszystkie Czeszki muszą zapłacić za szkody w mieniu związane z dokonaniem przestępstwa.