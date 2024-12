Spis treści

Wioska widmo na Dolnym Śląsku

W sercu Dolnego Śląska znajduje się wieś, która jeszcze nie tak dawno temu, bowiem m.in. w czasach PRL-u tętniła życiem. Mowa o wsi Pawłowice Małe, w której mieszkańcy zajmowali się rolnictwem, co stanowiło ich główne źródło dochodu i cieszyli się każdym dniem. Po latach jednak pełna ludzi miejscowość opustoszała. Co takiego wydarzyło się na miejscu?

Ta historia jest dość złożona, więc by ją zrozumieć, musimy cofnąć się do lat 80. ubiegłego wieku. Dokładnie w 1983 roku władze postanowiły włączyć część obszarów wsi do Legnicy i przeznaczyć je na składowisko odpadów huty miedzi oraz oczyszczalnię ścieków. Wydawało się, że to dobra decyzja, lecz niestety okazała się zgubna.

Pawłowice Małe zostały skażone. Mieszkańcy musieli opuścić swoje domy

Z czasem zauważono, że pobliska huta miedzi negatywnie wpływa na środowisko i mieszkańców. Tym samym więc ze względu na szkodliwe substancje, skażenie terenu oraz oczywiście bezpieczeństwo, w latach 1999-2002 wieś została wyludniona, a niemal wszystkie zabudowania rozebrano. Minęło jednak kilka lat i w roku 2006 pojawił się pomysł ponownego zaludnienia miejscowości. Niestety, choć plan był dobry, to nie było chętnych. W 2011 roku w Pawłowicach Małych mieszkało 13 mieszkańców, lecz z czasem oni również uciekli. Od roku 2021 we wsi nie mieszka już nikt.

Wszyscy wynieśli się z Pawłowic Małych. Wieś świeci pustkami

Pawłowice Małe to kolejna miejscowość widmo w naszym kraju. Niestety, ale opuszczonych wsi czy miast jest o wiele więcej i niemalże każda z takich historii ma w sobie nutę grozy. Jeśli jesteście ciekawi, jakie jeszcze lokalizacje w naszym kraju nagle opustoszały, zachęcamy do sprawdzenia artykułu: Opuszczone miasta w Polsce. Tych miejscowości już nie ma lub znikają na naszych oczach!

