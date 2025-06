Czesi wykupują je w Polsce. Znikają w zawrotnym tempie. To spektakularny hit

Wakacje 2025. Dolny Śląsk oblegany przez turystów

Wakacje na Dolnym Śląsku to coraz częstszy wybór zarówno wśród Polaków, jak i zagranicznych turystów. Region ten zachwyca swoją różnorodnością - od majestatycznych gór, przez urokliwe uzdrowiska i tajemnicze zamki, aż po tętniące życiem miasta z bogatą ofertą kulturalną. Województwo oferuje idealne warunki zarówno na rodzinne wakacje, romantyczny weekend, jak i intensywny city break. Nic więc dziwnego, że z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Co ciekawe, w pierwszym kwartale 2025 roku odnotowano ponad 3,2 miliona turystów, co oznacza wzrost o 18% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Czyżby nadchodzący sezon był rekordowym?

Wrocław sercem regionu i magnesem na turystów

Większość osób Dolny Śląsk kojarzy z Wrocławiem, który jest stolicą regionu. To wyjątkowa miejscowość przyciągająca co roku ogrom turystów. Jak podaje portal wroclaw.pl, w 2024 roku miejscowość odwiedziło 6,6 miliona osób! Wśród odwiedzających było mnóstwo gości z Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii, Francji czy Ukrainy.

Dolny Śląsk turystyczną perłą Polski. Region bije rekordy popularności [ZDJĘCIA]

Dolny Śląsk: turystyczny lider z przyszłością

Co ważne, nie tylko stolica regionu przyciąga turystów. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się również Karpacz, Szklarska Poręba, Kudowa-Zdrój i inne górskie miejscowości. Turyści poszukują bowiem nie tylko wypoczynku w mieście, ale również nieco innej kultury, kuchni i przygód, a Dolny Śląsk oferuje je w wyjątkowym połączeniu. Międzynarodowe uznanie dla województwa w ostatnim czasie przyniósł również Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów, który dołączył do Światowej Sieci Geoparków UNESCO.

Rok 2025 zapowiada się więc jako przełomowy dla dolnośląskiej turystyki. Region nie tylko przyciąga coraz więcej gości, ale też stale podnosi jakość usług, dba o dziedzictwo kulturowe i naturalne oraz rozwija ofertę dopasowaną do oczekiwań współczesnego turysty.