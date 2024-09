Wyjątkowa wieś na Dolnym Śląsku zapiera dech w piersiach. To "mała Szwajcaria" naszego kraju

Małych i tym samym urokliwych miejscowości na mapie naszego kraju nie brakuje, lecz niestety nadal wiele z nich pozostaje nieodkrytych. Właśnie dlatego dziś przybliżymy wam jedną ze wsi na Dolnym Śląsku, która została określona mianem "małej Szwajcarii" i zachwyca. Mowa o wsi w powiecie kłodzkim, a dokładnie o Międzygórzu.

Historia miejscowości położonej w Sudetach Wschodnich sięga XVI wieku. Przed laty mieszkali i pracowali tam głównie drwale, węglarze oraz leśnicy. W XIX wieku jednak wieś zmieniła poniekąd swoje oblicze, głównie za sprawą niderlandzkiej księżnej Marianny Oriańskiej, która wykupiła miejscowość. Wówczas na terenie Międzygórza powstawały wille w stylu tyrolskim typowe dla szwajcarskiego krajobrazu i to właśnie dzięki nim wieś może pochwalić się wyjątkowym mianem. Budynki to jednak nie wszystko! Międzygórze ma jeszcze wiele innych ciekawych miejsc. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

"Polska Szwajcaria" zachwyca widokami i atrakcjami. Co robić na miejscu?

Międzygórze słynie głównie z tyrolskich willi, lecz owe budynki to tylko wstęp - cudownych atrakcji jest o wiele więcej. Ogromnym atutem miejscowości jest oczywiście samo położenie - lokalizacja przy wgłębieniu dwóch potoków, Wilczki oraz Bogoryi, u zbocza Śnieżnika sprawia, że spacery obfitują w piękne widoki i stały kontakt z naturą.

Dodatkowo, będąc na miejscu, warto zwrócić uwagę również m.in. na Kościół św. Józefa Oblubieńca, skansen z drewnianymi rzeźbami i ozdobami, czyli Ogród Bajek czy na wspomniany już wcześniej Wodospad Wilczki.

Wartym odwiedzenia jest także budynek sanatorium "Gigant" z 1882 roku - to największy drewniany budynek sanatoryjny w polskiej części Sudetów, który zachwyca architekturą. Jeśli jednak same widoki oraz zwiedzanie nie jest dla was wystarczająco satysfakcjonujące, polecamy wycieczkę w Sudety! W naszej galerii zdjęć powyżej znajdziecie fotografie z miejscowości, które być może zachęcą do zaplanowania wyjazdu, zapraszamy do oglądania!