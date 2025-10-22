Polak wygrał górę pieniędzy w Eurojackpot i jest problem. Co teraz?

Losowanie Eurojackpot z 21 października (wtorek) przyniosło sporo emocji, choć nikomu nie udało się rozbić głównej puli. Mimo braku głównej wygranej, w Polsce odnotowano imponujące trafienie III stopnia. Szczęśliwy kupon został zarejestrowany w miejscowości Góra (woj. dolnośląskie).

Gracz, który odwiedził punkt LOTTO przy ul. Targowej 3 w Górze, może mówić o ogromnym szczęściu. Trafił 5 z 50 liczb, nie trafiając żadnej z dwóch dodatkowych, co dało mu wygraną III stopnia w wysokości 1 014 194,20 zł. To najwyższa wygrana, jaką kiedykolwiek odnotowano w tej miejscowości. Podczas losowania padły następujące liczby: 46, 21, 40, 6, 30 oraz dodatkowe 3 i 4.

Czytaj też: Wygrana w LOTTO. Bezdomny zdobył fortunę! To nie żart. Oto, co się stało z jego pieniędzmi

Choć pula na najwyższe wygrane pozostała nienaruszona, mniejsze trafienia – zwłaszcza takie jak to z Góry – pokazują, że warto próbować szczęścia.

Jak grać w Eurojackpot?

Eurojackpot to popularna europejska gra liczbową organizowana w wielu krajach kontynentu.

Pojedynczy zakład kosztuje 12,50 zł.

Typuje się 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki.

W grze biorą udział m.in. Polska, Czechy, Dania, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Włochy i Węgry. Rekord padł w 2022 roku w powiecie krotoszyńskim. Wtedy szczęśliwiec zdobył astronomiczną kwotę 213 milionów złotych, co do dziś pozostaje najwyższą wygraną w historii Eurojackpot w Polsce.