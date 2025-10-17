Placemaking Week Europe już we wrześniu 2026 Wrocław - tu żyje się dobrze!

Już kolejnej jesieni, od 22 do 25 września 2026 r. stolica Dolnego Śląska będzie gospodarzem największego festiwalu na kontynencie poświęconemu przestrzeniom publicznym i ich roli w życiu mieszkańców, czyli Placemaking Week Europe! Organizacja PWE to dodatkowy impuls rozwoju dla lokalnej gospodarki.

Przestrzeń do wymiany doświadczeń

Cieszy to, że Wrocław został zauważony i doceniony jako europejskie miasto przyjazne do życia. Już w przyszłym roku do stolicy Dolnego Śląska zjadą setki ekspertów, teoretyków i praktyków z całej Europy w ramach wyjątkowego wydarzenia - Placemaking Week Europe. W tym czasie międzynarodowi specjaliści będą nie tylko obserwować, jak miasto zmienia się dla mieszkańców, ale też podzielą się z wrocławianami własnym doświadczeniem i wiedzą z zakresu budowania wspólnej przestrzeni.

i Autor: Miasto Wrocław/ Materiały prasowe

Placemaking

Z ideą placemakingu Wrocław zetknął się w hiszpańskiej Pontevedrze, ale też nieświadomie wprowadzał ją w życie w ramach strategii Wrocław 2050, tworząc przestrzenie służące społeczności i budujące poczucie przynależności. Udział w programie Cities in Placemaking oraz podpisanie wspólnej deklaracji w Hadze spowodowały, że miasto sukcesywnie zaczęło angażować mieszkańców do współtworzenia miejskich przestrzeni. Dzięki tym działaniom Wrocław stał się pierwszym miastem Europy Środkowo-Wschodniej, które zorganizuje u siebie tak prestiżowe wydarzenie jak PWE 2026.

i Autor: Miasto Wrocław/ Materiały prasowe

Jednogłośny wybór

Zarząd Placemaking Europe wybrał na gospodarza Wrocław. Ogłoszono to podczas tegorocznej edycji PWE we Włoszech (Reggio Emilia). To właśnie tu, w 1797 r. Józef Wybicki napisał „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, czyli nasz narodowy hymn - „Mazurek Dąbrowskiego”.

i Autor: Miasto Wrocław/ Materiały prasowe

– Teraz to Wrocław będzie miejscem, gdzie eksperci z całej Europy wspólnie zastanowią się, jak tworzyć miasta jeszcze bardziej przyjazne ludziom – mówi Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia.

Artykuł sponsorowany