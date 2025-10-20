Zmiana czasu październik 2025. Zegarki cofamy wcześniej niż ostatnio!

Zmiana czasu 2025 – skąd się wzięła i dlaczego wciąż obowiązuje?

Zmiana czasu z letniego na zimowy to tradycja, która w Polsce obowiązuje od 1977 roku, choć pierwsze próby jej wprowadzenia sięgają okresu międzywojennego. Idea przesuwania zegarków pojawiła się już w XVIII wieku i miała na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego. Podczas I wojny światowej zmiana czasu była stosowana w celu oszczędzania energii. Po 1945 roku w Polsce kilkukrotnie rezygnowano z tej praktyki, aby ostatecznie przyjąć ją na stałe w latach 70. Od tego czasu każdego roku dwa razy zmieniamy czas – wiosną na letni i jesienią na zimowy.

Zmiana czasu na zimowy obowiązuje nie tylko w Polsce, ale też w innych państwach Unii Europejskiej. Obowiązuje dyrektywa UE z 2001 roku, a w Polsce harmonogram przesunięć reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 r., które obowiązuje do końca 2026 roku.

Kiedy jest zmiana czasu na zimowy 2025?

W 2025 roku zmiana czasu na zimowy w Polsce nastąpi w nocy z soboty na niedzielę, z 25 na 26 października. O godzinie 3:00 cofniemy zegarki na 2:00, zyskując dodatkową godzinę snu. Dla wielu osób zmiana czasu może jednak powodować początkowy chaos w codziennym rytmie dnia.

Aktualny kalendarz zmiany czasu w Polsce:

26 października 2025 r. – wprowadzamy czas zimowy

29 marca 2026 r. – powrót do czasu letniego

25 października 2026 r. – ponownie cofamy zegarki

Czy zmiana czasu zostanie zniesiona?

W Europie od kilku lat toczą się dyskusje o rezygnacji ze zmiany czasu. W 2019 roku Parlament Europejski opowiedział się za likwidacją tej praktyki, jednak decyzja należy do poszczególnych państw członkowskich. W Polsce zmiana czasu pozostanie obowiązywać co najmniej do 2026 roku. Po tej dacie niewykluczone są kolejne zmiany, ale na razie brak jednoznacznych decyzji.

Zmiana czasu a zdrowie – dlaczego budzi emocje?

Choć zmiana czasu na zimowy oznacza dodatkową godzinę snu, wielu osobom trudno przestawić rytm dobowy. Eksperci przestrzegają, że przesunięcie zegarka może powodować:

zaburzenia rytmu dobowego i problemy ze snem,

obniżenie koncentracji i pogorszenie samopoczucia w pierwszych dniach,

zwiększone ryzyko wypadków i błędów wynikających z braku uwagi,

pogorszenie nastroju związane z krótszym dniem i wcześniejszym zmrokiem,

dodatkowe obciążenie dla osób z chorobami serca i nadciśnieniem.

Dlatego lekarze zalecają przygotowanie organizmu na zmianę czasu poprzez stopniowe dostosowywanie rytmu snu, unikanie ciężkich posiłków przed snem oraz dbanie o regularność dnia.