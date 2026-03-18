Podpalacze z Wrocławia w rękach policji! To trzej nastolatkowie

Wojciech Kulig
2026-03-18 11:23

Seryjni podpalacze, którzy od dłuższego czasu grasowali w rejonie ulicy Racławickiej we Wrocławiu, zostali zatrzymani. Policjanci z Grabiszynka wytypowali i ujęli trzech nastolatków odpowiedzialnych za podpalenia przenośnych toalet. Choć są młodzi, odpowiedzą za swoje czyny jak dorośli.

Koniec serii podpaleń. Policja zatrzymała trzech nastolatków

Działania funkcjonariuszy z komisariatu Wrocław-Grabiszynek doprowadziły do ustalenia i zatrzymania osób odpowiedzialnych za niszczenie mienia. 

- Funkcjonariusze pionu kryminalnego Komisariatu Policji Wrocław-Grabiszynek ustalili i zatrzymali sprawców podpaleń przenośnych kabin toaletowych, do których dochodziło na terenie miasta. Sprawa dotyczy zdarzeń z początku marca br., w wyniku których straty poniosła firma obsługująca infrastrukturę sanitarną

- poinformowała o szczegółach sprawy podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Jak ustalili śledczy, wandale działali w porozumieniu. Do zniszczeń dochodziło w rejonie pętli autobusowej.

- Do zdarzeń doszło w marcu 2026 roku przy ul. Racławickiej, w rejonie pętli autobusowej. Jak ustalili policjanci, sprawcy działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali uszkodzenia przenośnej kabiny WC poprzez jej podpalenie od wewnątrz

- wyjaśnia policjantka. 

Dzięki intensywnym działaniom operacyjnym udało się wytypować, a następnie zatrzymać podejrzanych.

- W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze wytypowali osoby mogące mieć związek ze sprawą. Zatrzymano trzech nastoletnich mieszkańców Wrocławia – dwóch w wieku 17 lat oraz jednego 18-latka

- dodaje rzecznik policji. 

Miasto apelowało o pomoc. Toalety płonęły od miesięcy

Problem wandalizmu w tym miejscu narastał od dawna. Zaledwie tydzień temu władze miasta opublikowały w mediach społecznościowych szokujące nagranie i prosiły mieszkańców o pomoc w ujęciu sprawców.

- Kolejne podpalenie na Pętli "Racławicka" - szukamy wandali 9 marca po godzinie 21 doszło do groźnego zdarzenia na pętli przy ul. Racławickiej. Dwóch sprawców podpaliło element infrastruktury socjalnej znajdującej się na terenie pętli. Na miejscu interweniowała Straż Pożarna i Policja 

- informowało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Jak podkreślali urzędnicy, nie był to odosobniony przypadek. Problem powtarzał się od wielu miesięcy, generując straty i stwarzając niebezpieczeństwo.

- Przenośna toaleta płonie tam nie po raz pierwszy. Od połowy 2025 roku MPK Wrocław odnotowało już ponad 10 podobnych podpaleń. W samym 2026 r. to trzecie takie zdarzenie

- informowało biuro prasowe.

Władze miasta alarmowały, że takie zachowania stwarzają realne zagrożenie nie tylko dla mienia, ale przede wszystkim dla ludzi.

17-latkowie odpowiedzą jak dorośli. Grozi im więzienie

Zatrzymani nastolatkowie usłyszeli już zarzuty uszkodzenia mienia. Za popełnione czyny grozi im surowa kara.

- Wszyscy z nich usłyszeli zarzuty dotyczące uszkodzenia mienia, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności

- dodaje rzeczniczka policji. 

Policja przy okazji tej sprawy przypomina, że wiek nie chroni sprawców przed pełną odpowiedzialnością karną. Dwóch z zatrzymanych, mimo że nie ma jeszcze 18 lat, za swoje czyny odpowie jak osoby dorosłe.

Polecany artykuł:

Nocny pożar domu koło Złotoryi. W zgliszczach strażacy dokonali makabrycznego o…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WROCŁAW
PODPALENIA