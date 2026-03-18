Koniec serii podpaleń. Policja zatrzymała trzech nastolatków
Działania funkcjonariuszy z komisariatu Wrocław-Grabiszynek doprowadziły do ustalenia i zatrzymania osób odpowiedzialnych za niszczenie mienia.
- Funkcjonariusze pionu kryminalnego Komisariatu Policji Wrocław-Grabiszynek ustalili i zatrzymali sprawców podpaleń przenośnych kabin toaletowych, do których dochodziło na terenie miasta. Sprawa dotyczy zdarzeń z początku marca br., w wyniku których straty poniosła firma obsługująca infrastrukturę sanitarną
- poinformowała o szczegółach sprawy podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
Jak ustalili śledczy, wandale działali w porozumieniu. Do zniszczeń dochodziło w rejonie pętli autobusowej.
- Do zdarzeń doszło w marcu 2026 roku przy ul. Racławickiej, w rejonie pętli autobusowej. Jak ustalili policjanci, sprawcy działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali uszkodzenia przenośnej kabiny WC poprzez jej podpalenie od wewnątrz
- wyjaśnia policjantka.
Dzięki intensywnym działaniom operacyjnym udało się wytypować, a następnie zatrzymać podejrzanych.
- W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze wytypowali osoby mogące mieć związek ze sprawą. Zatrzymano trzech nastoletnich mieszkańców Wrocławia – dwóch w wieku 17 lat oraz jednego 18-latka
- dodaje rzecznik policji.
Miasto apelowało o pomoc. Toalety płonęły od miesięcy
Problem wandalizmu w tym miejscu narastał od dawna. Zaledwie tydzień temu władze miasta opublikowały w mediach społecznościowych szokujące nagranie i prosiły mieszkańców o pomoc w ujęciu sprawców.
- Kolejne podpalenie na Pętli "Racławicka" - szukamy wandali 9 marca po godzinie 21 doszło do groźnego zdarzenia na pętli przy ul. Racławickiej. Dwóch sprawców podpaliło element infrastruktury socjalnej znajdującej się na terenie pętli. Na miejscu interweniowała Straż Pożarna i Policja
- informowało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Jak podkreślali urzędnicy, nie był to odosobniony przypadek. Problem powtarzał się od wielu miesięcy, generując straty i stwarzając niebezpieczeństwo.
- Przenośna toaleta płonie tam nie po raz pierwszy. Od połowy 2025 roku MPK Wrocław odnotowało już ponad 10 podobnych podpaleń. W samym 2026 r. to trzecie takie zdarzenie
- informowało biuro prasowe.
Władze miasta alarmowały, że takie zachowania stwarzają realne zagrożenie nie tylko dla mienia, ale przede wszystkim dla ludzi.
17-latkowie odpowiedzą jak dorośli. Grozi im więzienie
Zatrzymani nastolatkowie usłyszeli już zarzuty uszkodzenia mienia. Za popełnione czyny grozi im surowa kara.
- Wszyscy z nich usłyszeli zarzuty dotyczące uszkodzenia mienia, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności
- dodaje rzeczniczka policji.
Policja przy okazji tej sprawy przypomina, że wiek nie chroni sprawców przed pełną odpowiedzialnością karną. Dwóch z zatrzymanych, mimo że nie ma jeszcze 18 lat, za swoje czyny odpowie jak osoby dorosłe.