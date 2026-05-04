Alert RCB dla ośmiu województw! Bardzo duże zagrożenie

Wysokie zagrożenie pożarowe w polskich lasach. Wydano Alert RCB. Gdzie jest najgorzej?

W wielu częściach Polski od dawna nie było porządnego deszczu. A ostatnie dni przyniosły upalną, czasami wietrzną pogodę. To sprawia, że zagrożenie pożarowe w lasach niestety bardzo wzrosło. Ściółka jest bardzo sucha. Jeden niedopałek, jedna pozostawiona na słońcu szklana butelka mogą doprowadzić do katastrofy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla części ośmiu województw. Gdzie zagrożenie jest największe? Podajemy listę miejsc, gdzie ryzyko wybuchu groźnego pożaru lasu jest teraz największe.

Alert RCB został wydany dla tych części województw:▪️dolnośląskiego (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski);▪️mazowieckiego (powiaty: ostrowski, płoński, pułtuski, sokołowski, węgrowski, wyszkowski);▪️lubuskiego (powiaty: strzelecko-drezdenecki, żagański, żarski);▪️opolskiego (powiaty: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki);▪️podlaskiego (powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, zambrowski);▪️warmińsko-mazurskiego (powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, olecki, węgorzewski);▪️wielkopolskiego (powiat czarnkowsko-trzcianecki);▪️zachodniopomorskiego (powiaty: choszczeński, wałecki).

Nie pal ognisk, nie rzucaj niedopałków! Jedna iskra może zniszczyć teraz hektary lasu

„Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie” - czytamy w komunikacie od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jeśli widzisz osoby zachowujące się w lesie lub jego sąsiedztwie w nierozważny sposób, nie wahaj się wezwać policji czy straży leśnej. Rzucanie niedopałków, palenie ognisk, wypalanie traw, pozostawianie na słońcu szkła, rozpalanie grilla blisko lasów - to wszystko może skończyć się teraz bardzo źle.

